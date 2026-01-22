Detenido un hombre con 38 kilos de cocaína en un coche en el puerto de Palma

Un hombre fue detenido ayer con 38 kilos de cocaína en el puerto de Palma. El alijo fue detectado por agentes de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) de la Agencia Tributaria en un doble fondo en un coche. El sospechoso fue trasladado a dependencias policiales para ser interrogado y las pesquisas se centran ahora en determinar el origen y el destino del alijo, uno de las más importantes de los últimos años en Balears.

Según explicaron fuentes policiales, la incautación se produjo ayer por la mañana. Un equipo de agentes de ambos cuerpos estaba realizando un control a los vehículos que acababan de llegar al puerto de Palma en un ferry procedente de la península. Los funcionarios dieron el alto a un conductor, lo identificaron y llevaron a cabo un minucioso registro en su coche.

Durante la inspección, los investigadores detectaron un habitáculo y sospecharon que podía ser un escondite de droga. Cuando lograron acceder a él, comprobaron que contenía varios paquetes con una sustancia blanca. Le aplicaron un reactivo y certificaron así que se trataba de cocaína. Los agentes extrajeron todos los paquetes de este doble fondo y llevaron a cabo un pesaje. En total, había 38 kilos de cocaína.

El conductor del turismo quedó detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Fue trasladado a dependencias del instituto armado, donde estaba previsto que fuera interrogado antes de ser puesto a disposición del juzgado de guardia de Palma.

La Guardia Civil y el SVA mantienen abiertas las pesquisas para intentar identificar a más implicados. La investigación apunta a que el sospechoso estaba actuando como correo y que había recogido la droga en algún punto de la península para viajar con ella hasta Mallorca y entregarla aquí a narcos locales.