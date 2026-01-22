Un conductor de patinete huye tras chocar frontalmente con otro en la calle Eusebio Estada, en Palma

Un conductor de un patinete eléctrico se dio a la fuga ayer por la mañana tras colisionar frontalmente con otro en el carril bici en el túnel de la calle Eusebio Estada que pasa bajo la Vía de Cintura. La usuaria del otro patinete quedó inconsciente en el suelo y fue atendida por un testigo que iba en coche. La Policía Local de Palma está haciendo gestiones para localizar al hombre que se escapó sin ayudar a la herida.

El accidente, según informa la Policía Local de Palma, ocurrió sobre las siete y media de la mañana de ayer, en el carril bici balizado que hay en la calle Eusebio Estada, a la altura del túnel bajo la Vía de Cintura. Dos patinetes eléctricos colisionaron frontalmente, y la usuaria de uno de ellos, una mujer de 36 años que se dirigía hacia el centro de Palma, cayó al suelo y quedó inconsciente. Mientras tanto, la persona que iba en el otro patinete se dio a la fuga sin atender a la mujer, que estaba tendida sobre el asfalto.

El patinete de la mujer herida. / Policía Local de Palma

Un conductor de un coche que pasaba por allí vio a la mujer herida y se detuvo para prestarle las primeras asistencias y avisó a los servicios de urgencias. Rápidamente acudieron dotaciones del 061 y la Policía Local de Palma. La herida, que iba a trabajar, llevaba puesto el casco, lo que posiblemente evitó daños mayores. Sin embargo perdió el conocimiento dos veces y se quejaba de un fuerte dolor abdominal, por lo que fue trasladada en ambulancia a un centro sanitario.

Mientas tanto, los agentes de la Policía Local iniciaron gestiones para tratar de identificar al conductor del otro patinete que huyó del lugar sin prestar ayuda a la mujer herida.