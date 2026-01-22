Condenado por desfigurar la cara con un vaso roto a un joven en Palma

Un hombre fue condenado ayer a dos años de cárcel por desfigurar la cara con un vaso roto a otro en una discoteca del Paseo Marítimo de Palma. El acusado se declaró autor de un delito de lesiones con deformidad con la atenuante de reparación del daño, pues ha abonado ya parte de los 40.000 euros de indemnización con los que debe resarcir al perjudicado. La magistrada dictó sentencia en el acto.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 9 de junio de 2023. El acusado, un turista alemán, y la víctima, un compatriota suyo residente en Mallorca, se enzarzaron en una discusión en el interior de una discoteca. Durante la trifulca, el procesado rompió un vaso y lo utilizó como arma para atacar a su rival. Le provocó varios cortes en la cara, que estuvieron a punto de afectarle a un ojo.

Dos agentes de la Policía Nacional fuera de servicio presenciaron la agresión y actuaron rápidamente. El agresor fue detenido y la víctima tuvo que ser trasladada a Son Espases, donde la aplicaron casi 30 puntos de sutura.