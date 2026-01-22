Arde un velero de 18 metros en s'Arenal

Un incendio declarado en la madrugada de este jueves ha calcinado una embarcación de unos 18 metros de eslora en el Club Náutico de s'Arenal, sin que se hayan registrado daños personales, han informado Bomberos de Mallorca.

El aviso se recibió sobre las 1.50 horas, momento en el que se activaron los primeros efectivos.

Ante la intensidad del fuego, que se propagó rápidamente por toda la embarcación y dificultó las tareas de extinción, se activaron los parques de bomberos de Palma, Llucmajor y Calvià.

Club Náutio de s'Arenal

Gracias a la intervención de los bomberos y la colaboración del personal del club náutico y de varios marineros, se logró proteger el resto de embarcaciones amarradas en la zona y evitar daños mayores.

Las labores de extinción se prolongaron durante varias horas, con el incendio controlado pero activo hasta las 6 horas.

Los efectivos continuaron trabajando hasta las 7 y, una vez estabilizada la situación, se inició la retirada progresiva de los equipos de bomberos.

El incendio quedó finalmente completamente extinguido, sin que se hayan lamentado daños personales