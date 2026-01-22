El alijo de cocaína intervenido en el puerto de Palma está valorado en casi 1.200.000 euros
Un control de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera permitió descubrir 44 kilos de droga ocultos en el doble fondo de un vehículo
Los 44 kilos de cocaína de gran pureza intervenidos en una operación conjunta de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera en el puerto de Palma están valorados en 1.185.000 euros, lo que puede dar una idea de la importancia del operativo. Los agentes descubrieron la droga en el interior de un doble fondo de un vehículo que acababa de desembarcar del ferry procedente de Barcelona. Los investigadores prosiguen las pesquisas para determinar la procedencia y el destino del alijo.
Como ha informado hoy en exclusiva Diario de Mallorca, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, organismo dependiente de la Agencia Tributaria, arrestaron ayer a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en el puerto de Palma, tras intervenir uno de los mayores alijos de droga capturados allí en los últimos años.
En el marco de la denominada Operación Tebal se llevó a cabo un control de vehículos que desembarcaban de los ferrys procedentes de la península. En la intervención participaron agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la UDAIFF del Puerto de Palma, apoyados por la Usecic (Unidad de Seguridad de la Comandancia de Palma) un guía canino y funcionarios de Vigilancia Aduanera.
Los agentes examinaron una serie de vehículos que acaban de llegar en el ferry procedente de Barcelona. Uno de los perros adscritos al Servicio Cinológico de la Guardia Civil marcó la posible presencia de droga en uno de los vehículos, que fue sometido a una inspección exhaustiva.
Oculto en un doble fondo, los agentes hallaron 38 tabletas con diferentes logos, arrojando un peso bruto de 44 kilos. Además intervinieron 5.200 euros que el conductor llevaba encima.
Los agentes procedieron a la comprobación de la sustancia mediante detectores químicos, arrojando este un resultado positivo en cocaína. Según informa la Guardia Civil, el valor de la droga incautada rondaría los 1.185.000 euros. Los agentes procedieron a la detención de hombre como presunto autor de un delito de tráfico de droga y está previsto que sea conducido a disposición judicial a lo largo del día de hoy.
