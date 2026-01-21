Tribunales
El jurado empieza a deliberar sobre el crimen del robo de marihuana en Inca
El tribunal popular ha recibido el cuestionario elaborado por el magistrado para determinar la responsabilidad de los cuatro acusados
El tribunal popular ha empezado a deliberar sobre el crimen del robo de marihuana en Inca. El magistrado presidente ha entregado a los miembros del jurado el objeto del veredicto, el cuestionario con el que deben determinar la responsabilidad de los cuatro acusados. Por un lado, tienen que decidir si Sebastián M.G. mató a cuchilladas a Jaume Llabrés, que había entrado a robar una plantas de cannabis en su finca, y si lo hizo en legítima defensa o por un miedo insuperable. Por otro, deben concretar si los otros tres sospechosos que fueron con Llabrés al terreno participar en el asalto o no.
Los hechos ocurrieron en la tarde del 24 de septiembre de 2020. Sebastián M.G. sorprendió a Llabrés cuando estaba en el interior de la finca, situada en el Camí de Can Batle. El acusado argumenta que el intruso se abalanzó sobre él armado con una navaja y que se produjo un forcejeo. En el juicio no aclaró si acuchilló a Llabrés, que murió tras recibir 12 puñaladas. En cualquier caso, alegó que temía por su vida. "Lo único que hice fue defenderme", sostuvo. Uno de los amigos de Llabrés que estaba allí declaró que Sebastián M.G. le atacó a traición y que lo remató cuando estaba ya indefenso en el suelo.
La Fiscalía pide para Sebastián M.G. una condena de 15 años de prisión por homicidio y la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, reclaman 25 años de cárcel por asesinato. Su abogado, en cambio, solicita la absolución. Los tres acusados de participar en el robo junto a Llabrés se enfrentan a peticiones de entre 11 meses y tres años de reclusión.
