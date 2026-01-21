Un padre acuchilla a su hijo en plena calle tras una discusión en Palma
EP
Un joven de 22 años ha resultado herido grave tras, presuntamente, haber sido acuchillado por su padre, de 52, en plena calle en Palma tras una discusión.
Según la información facilitada por el SAMU, los hechos ocurrieron a última hora de este martes en la plaza Orson Welles, en el barrio de Son Gotleu.
Durante el altercado, el joven sufrió una herida por arma blanca en el abdomen y fue atendido por una ambulancia de Soporte Vital Avanzado y trasladado al Hospital Universitario Son Espases tras su estabilización.
El presunto agresor también presentó múltiples contusiones, fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado a un centro hospitalario
