Expulsan de Mallorca a un detenido por una oleada de robos en establecimientos de Peguera y Andratx

La Guardia Civil de Calviá ha detenido a un individuo como presunto autor de una oleada de robos con fuerza en establecimientos de las localidades de Paguera y Andratx. Tras ser conducido a disposición judicial, el titular del juzgado de guardia le impuso la prohibición de residir en Mallorca.

La Guardia Civil inició una investigación a raíz de las denuncias presentadas por los propietarios de varios establecimientos que habían sufrido robos en su interior.

Tras la investigación abierta se logró identificar al autor, que fue detenido el pasado miércoles 14 de enero. Para ello se analizaron las imágenes obtenidas, en las que se comprobó que el modus operandi siempre era similar. Por la noche el autor aprovechaba que los establecimientos se encontraban cerrados al público para fracturar los cristales de las puestas de los establecimientos mediante el uso de algún objeto contundente o realizando un corte de grande dimensiones en los toldos de los establecimientos para acceder al interior de estos y sustraer las cajas registradoras, posteriormente emprendía la huía en un vehículo de alta gama a gran velocidad.

El detenido un hombre de 51 años, y reside en un piso de la localidad de Paguera; se le han imputado un total de siete robos con fuerza en establecimientos, donde se habría apropiado de aproximadamente 6.000 euros.

Tras pasar a disposición judicial, en la tarde del pasado jueves 15 de enero, el titular del juzgado de guardia le impuso la prohibición de residir en Mallorca.