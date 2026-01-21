Un conductor novel de 18 años, denunciado por conducción temeraria en el polígono de Can Valero, en Palma

La Policía Local de Palma ha denunciado a un joven español de 18 años, conductor novel, por conducción temeraria en el polígono de Can Valero. Los hechos ocurrieron en el marco de un dispositivo de vigilancia para controlar las carreras ilegales y las concentraciones de vehículos y los agentes grabaron el vehículo circulando a gran velocidad y realizando derrapes en una rotonda. Luego comprobaron que en el coche viajaban seis personas, y que los cinco acompañantes, todos menores, iban sin cinturón de seguridad.

El incidente ocurrió sobre las diez de la noche del pasado 19 de enero. Una patrulla del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) de la Policía Local de Palma en un coche camuflado localizaron y grabaron un turismo que, en dos ocasiones, realizaba maniobras peligrosas, derrapando en la rotonda de la calle Poima con la calle Quatre de Novembre, en el polígono de Can Valero. Estas maniobras se produjeron con tráfico abierto y con la presencia de peatones en la zona.

Al ser interceptado, se comprobó que, en el vehículo, viajaban seis personas, superando las plazas permitidas. Los cinco acompañantes resultaron ser menores de edad y ninguno de ellos llevaba el cinturón de seguridad, motivo por el que fueron denunciados.

El conductor fue sancionado con 500 euros y la retirada de seis puntos por conducción temeraria, y con 200 euros por exceso de ocupantes. Una vez concluya el correspondiente trámite administrativo, al conductor le quedarán únicamente dos puntos en su permiso de conducción.

La Policía Local anunció que va a mantener los dispositivos de vigilancia con coches camuflados en todos los puntos conflictivos en respuesta a las demandas vecinales.