Un conductor se estrella contra una furgoneta estacionada en Alcúdia y huye a pie

Una roca de grandes dimensiones se desprendió de una ladera y cayó en el camino de La Victòria

El coche sufrió grandes daños en la colisión.

El coche sufrió grandes daños en la colisión. / Policía Local de Alcúdia

Xavier Peris

Xavier Peris

Palma

Un conductor se dio a la fuga a pie tras estrellarse ayer por la noche contra una furgoneta que estaba estacionada en la carretera de Alcúdia al Port de Pollença, dejando abandonado su vehículo, que sufrió grandes daños. Al lugar acudieron dotaciones de la Policía Local de Alcúdia, mientras que la Guardia Civil se encargó de la investigación del siniestro.

Según informan fuentes de la Policía Local de Alcúdia, el siniestro ocurrió ayer por la noche en la carretera de Alcúdia al Port de Pollença, a la altura del Club Pollentia. Un coche se estrelló contra una furgoneta que estaba estacionada y los dos vehículos sufrieron grandes desperfectos. El conductor del turismo se escapó corriendo por la zona de s'Albufera. Agentes de la Policía Local y la Guardia Civil realizaron batidas por los alrededores, pero no pudieron localizarle. La Guardia Civil prosigue las pesquisas para dar con el conductor y aclarar las circunstancias del siniestro.

La roca quedó en medio de la carretera.

La roca quedó en medio de la carretera. / Policía Local de Alcúdia

Ese mismo día, poco antes, la Policía Local de Alcúdia acudió al camino que conduce a la ermita de La Victòria, donde una roca de grndes dimensiones se desprendió de una ladera del monte y quedó en medio de la vía. En ese momento no circulaba nadie por la zona, por lo que no hubo ningún afectado. Los policías mantuvieron cortado el tráfico hasta que dotaciones de los Bombers de Mallorca apartaron la roca y dejaron la vía expedita.

Un conductor se estrella contra una furgoneta estacionada en Alcúdia y huye a pie

