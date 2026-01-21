Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia ferroviariaDecuentos fiscales viviendaVelero para el ReyAgresión MallorcaRCD Mallorca
instagramlinkedin

Buscan a un hombre de 81 años desaparecido desde hace casi dos semanas en Porto Cristo

José María R.B fue visto por última vez el pasado viernes 9 de enero

José María fue visto por última vez el pasado 9 de enero.

José María fue visto por última vez el pasado 9 de enero. / SOS Desaparecidos

EP

La asociación SOS Desaparecidos ha alertado de la desaparición de un hombre de 81 años en Porto Cristo al que se le perdió la pista hace casi dos semanas.

Se trata de José María R.B., quien fue visto por última vez el pasado viernes 9 de enero. Según la información facilitada por la asociación, mide entre 1,65 y 1,70 metros de altura, es de complexión delgada, es parcialmente calvo, tiene el pelo blanco y los ojos marrones.

Noticias relacionadas

Cualquier información acerca de su paradero puede ser comunicada al 112, a la Policía Nacional (091) o al teléfono 868286726.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Solo faltaría que el Mallorca tuviese que pedir perdón por ser beneficiado por el VAR
  2. Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa
  3. Investigan una estafa de más de 200.000 euros en Mallorca con paquetes turísticos a Disney
  4. Los Premis Ciutat de Palma celebran una edición sin gala y sin novela ganadora en castellano
  5. Palma cancela el programa de Sant Sebastià: una decisión insólita que no tiene precedentes
  6. Baleares pone en marcha el 'cheque canguro': ayudas de hasta 4.000 euros para la contratación de empleadas del hogar
  7. El Sant Sebastià alternativo mantiene su programa pese a la cancelación de los conciertos oficiales
  8. Estos son los actos de Sant Sebastià que se mantienen en Palma tras la suspensión del programa oficial

Expulsan de Mallorca a un detenido por una oleada de robos en establecimientos de Peguera y Andratx

Expulsan de Mallorca a un detenido por una oleada de robos en establecimientos de Peguera y Andratx

Un conductor se estrella contra una furgoneta estacionada en Alcúdia y huye a pie

El jurado empieza a deliberar sobre el crimen del robo de marihuana en Inca

El jurado empieza a deliberar sobre el crimen del robo de marihuana en Inca

Buscan a un hombre de 81 años desaparecido desde hace casi dos semanas en Porto Cristo

Buscan a un hombre de 81 años desaparecido desde hace casi dos semanas en Porto Cristo

Un conductor novel de 18 años, denunciado por conducción temeraria en el polígono de Can Valero, en Palma

Un conductor novel de 18 años, denunciado por conducción temeraria en el polígono de Can Valero, en Palma

Dos hermanos, heridos de gravedad al ser apuñalados por su padre en Palma

Dos hermanos, heridos de gravedad al ser apuñalados por su padre en Palma

Un padre acuchilla a su hijo en plena calle tras una discusión en Palma

Un padre acuchilla a su hijo en plena calle tras una discusión en Palma

El Ayuntamiento de Manacor prevé apuntalar toda la vivienda afectada por el derrumbe mortal en los próximos días

El Ayuntamiento de Manacor prevé apuntalar toda la vivienda afectada por el derrumbe mortal en los próximos días
Tracking Pixel Contents