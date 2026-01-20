Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emergencias

Un incendio provocado por un brasero causa grandes daños en una casa en Sineu

El siniestro, que no ha dejado heridos, se ha producido a primera hora de la mañana en calle Llebeig

Varios bomberos, durante la extinción del incendio.

Varios bomberos, durante la extinción del incendio. / BOMBERS DE MALLORCA

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

Un incendio causado por un brasero ha provocado esta mañana cuantiosos daños en una vivienda en Sineu. Los moradores de la vivienda, una pareja y sus hijos, han podido salir a tiempo y no ha habido que lamentar heridos. Los Bombers de Mallorca han sofocado las llamas, que han arrasado el comedor de la casa.

Los hechos han ocurrido poco al filo de las siete y cuarto de la mañana en una vivienda unifamiliar situada en la calle Llebeig, han explicado fuentes de los servicios de emergencias. Los perjudicados han descubierto el incendio y han salido corriendo a la calle, tras lo que han alertado al 112. Todos han resultado ilesos. Al lugar han acudido dotaciones de los Bombers de Mallorca del parque de Inca, así como efectivos de la Policía Local de Sineu.

El incendio ha afectado al comedor de la vivienda, de unos 24 metros cuadrados, y el humo se ha extendido por toda la casa. Las primeras pesquisas apuntan a un brasero como origen del incendio.

