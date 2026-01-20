Delincuencia
Detenido por agredir a una taxista para robarle la recaudación en Palma
El hombre está acusado de un delito de robo con violencia
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por agredir a una taxista para robarle la recaudación. El sospechoso está acusado de un delito de robo con violencia y la víctima tuvo que ser atendida en un hospital por las lesiones sufridas.
Los hechos ocurrieron el pasado martes, hacia las dos y media de la madrugada. Un hombre requirió los servicios de un taxi en el centro de Palma para que lo llevara a su hotel. En el trayecto, el cliente comunicó a la taxista que no llevaba dinero. La mujer le propuso llevarlo de nuevo al lugar en el que lo había recogido.
En ese momento, el cliente se puso nervioso y agarró a la conductora por el cuello desde el asiento de atrás. A continuación, intentó apoderarse del dinero que había recaudado y que estaba a la vista.
La víctima trató de impedir el robo y el acusado comenzó a golpearla. La mujer tuvo que salir del vehículo para poner fin a la agresión, pero el sospechoso salió tras ella y siguió golpeándola hasta que llegaron otros taxistas que habían sido alertados por su colega a través de una llamada grupal.
Los taxistas consiguieron controlar al hombre hasta la llegada de una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional. Los agentes recabaron información sobre lo sucedido y se entrevistaron con la mujer. La víctima se encontraba muy afectada y explicó que el acusado, además de intentar sustraerle la recaudación, se había apoderado de su chaqueta. Los policías comprobaron que el cliente tenía esa prenda.
La mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario y, tras ser atendida, presentó una denuncia. La Policía detuvo al hombre, que opuso una fuerte resistencia y no atendió las indicaciones policiales. Aseguraba que al llegar a Mallorca había sido víctima de un robo por parte de un taxista, sin aportar más información.
El acusado fue detenido por un delito de robo con violencia.
