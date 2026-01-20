Detenido con 390 piezas de cableado de cobre robado en un camino rural de Alcúdia

Agentes de la Policía Local de Alcúdia y la Guardia Civil interceptaron en la madrugada del pasado viernes una camioneta en la que un individuo transportaba 390 piezas de cableado de cobre —cerca de 700 metros lineales y más de una tonelada de peso— que presuntamente acababa de sustraer de un camino rural de la localidad, que quedó sin suministro eléctrico.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro menos cuarto de la madrugada del pasado viernes, cuando una patrulla de la Guardia Civil interceptó una camioneta sospechosa que circulaba por la carretera Ma-13 (Palma-Alcúdia) a un kilómetro escaso de Alcúdia.

Los agentes inspeccionaron el interior del vehículo, conducido por un hombre, y descubrieron que llevaba cientos de piezas de cable de cobre, aparentemente procedentes del sistema de iluminado público. Junto al cableado había una cizalla de grandes dimensiones y una escalera.

La Guardia Civil solicitó el apoyo de una patrulla de la Policía Local de Alcúdia para tratar de determinar la procedencia del cable que llevaba en la furgoneta. No hubo que ir muy lejos. Los agentes comprobaron que faltaba una gran parte del cableado ubicado junto a un camino rural que salía de la carretera.

Los agentes examinaron la carga de la camioneta y contaron 390 piezas de cableado de dos metros de longitud, lo que supone un total de 780 metros, con un peso aproximado de entre tres y cinco kilos cada una, equivalente a más de una tonelada en total.

Uno de los postes eléctricos saboteados. / Policía Local de Alcúdia

La línea eléctrica saboteada abastece a una docena de casas de campo, que se han quedado sin suministro.

El sospechoso quedó detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza, mientras que la Guardia Civil se hizo cargo de todo el material intervenido.

El detenido presuntamente esperaba vender el cableado al peso en alguna empresa especializada, aunque el perjuicio ocasionado a los afectados ha sido mucho mayor.