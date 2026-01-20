Emergencias
La borrasca Harry deja 26 incidentes leves en Mallorca y desborda un torrente en Sencelles
La lluvia y el viento que azotan Balears por la borrasca Harry han causado 43 incidentes sin heridos en Balears, sobre todo por agua acumulada en la calzada y caídas de árboles, así como el desbordamiento del torrente de Son Bordils, en la localidad mallorquina de Sencelles. El 112 ha contabilizado 20 incidentes por agua en la calzada, 8 caídas de árboles en vías públicas y otros 5 en otros lugares y 3 desprendimientos de elementos urbanos, según el balance del Servicio de Emergencias de Baleares, entre la 20 horas del lunes y las 13 horas de este martes.
Por islas, ha habido 26 incidentes en Mallorca, 15 en Ibiza y 2 en Menorca. En Mallorca, la incidencia más destacada ha sido el desbordamiento del torrente de Son Bordils a la altura del camino viejo de Muro, en Sencelles. La urbanización Costa de los Pinos, en Son Servera, ha quedado incomunicada esta tarde por la cantidad de agua acumulada en la única vía de acceso. En la playa de sa Marjal, en la misma zona, un velero ha quedado encallado tras ser arrastrado por el fuerte oleaje. En el Port de Sóller se ha producido un desprendimiento de una pared en la calle Alaró.
En Ibiza ha habido incidencias de carácter leve en las carreteras, como desprendimientos y caídas de árboles en Sant Carles, Sant Josep y Santa Eulària, desprendimientos sobre la vía a la carretera de Sant Josep y en la zona de la cala de Sant Vicent, ha detallado el Consell de Ibiza.
Menorca ha amanecido incomunicada por mar, a consecuencia del fuerte oleaje que a las 5.00 horas de la madrugada ya ha dejado oscilaciones de hasta 7 metros en el puerto de Mahón. La naviera Baleària ha cancelado todos sus trayectos interinsulares entre Ciutadella y Alcúdia y con el puerto de Barcelona.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este martes el aviso naranja en todo Baleares por fenómenos costeros, por viento del norte de hasta 60 a 70 km/h (fuerza 8) y olas de 4 a 5 metros, con ola máxima de unos 10 metros y especial incidencia en costas y paseos orientados al norte.
En las últimas 24 horas, la lluvia ha dejado acumulaciones superiores a los 100 mm en la Serra de Tramuntana: con 124,5 litros por metro cuadrado en Lluc y los 102,6 l/m² en Son Torrella, ambos en Escorca, y hasta 59,8 l/m² en la Serra d'Alfàbia, en Bunyola, hasta las 9 de esta mañana.
