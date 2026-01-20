Dos años de cárcel por violar a una mujer dormida en Palma
El acusado reconoce los hechos tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía
Un hombre aceptó ayer una condena de dos años de prisión, que queda suspendida, por violar a una mujer aprovechando que estaba dormida en Palma. El procesado reconoció los hechos durante la vista celebrada en la Audiencia Provincial y se conformó con la pena tras el acuerdo alcanzado entre su abogado, Pedro Casado, y la Fiscalía. El acuerdo incluye una indemnización de 6.000 euros para la perjudicada.
Los hechos ocurrieron el 17 de enero de 2021. El procesado, de 40 años y nacionalidad colombiana, estaba en un domicilio de la barriada de Sant Agustí, en Palma con varias mujeres.
El hombre, durante la madrugada, aprovechó que una de las mujeres dormía en una cama para besarla y penetrarla sin su consentimiento. Finalmente, la víctima despertó y pudo zafarse. Presentó una denuncia contra el acusado y la Policía Nacional detuvo al acusado cinco días después.
La Fiscalía le imputó un delito de abuso sexual y reclamó una condena de seis años de prisión, 6.000 euros de indemnización para la víctima y una orden de alejamiento.
Ayer, antes del juicio, la acusación y la defensa alcanzaron un acuerdo. El hombre había consignado parte de la indemnización, por lo que se aplicó la atenuante de reparación del daño y la pena quedó fijada en dos años.
