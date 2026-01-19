Identificado el cadáver que apareció el sábado en la playa de Costa de los Pinos

El cadáver que apareció el pasado sábado en la playa de sa Marjal, en Costa de los Pinos, ha sido identificado como un hombre de 51 años, natural del pueblo de La Peza (Granada), y que trabajaba en uno de los negocios turísticos de la zona. La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de determinar las circunstancias de la muerte.

El cuerpo sin vida fue hallado por un vecino el sábado por la mañana, tras ser arrojado por el mar a la playa de sa Marçal, en Costa de los Pinos, en Son Servera. La víctima fue identificada como un hombre de 51 años, y natural de la localidad de La Peza, en Granada, aunque residía en Cala Millor, donde trabajaba en un negocio turístico.

Mientras tanto, la Guardia Civil mantiene abierta una investigación para tratar de determinar las circunstancias de la muerte.