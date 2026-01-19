El acusado de matar a un ladrón en su casa de Inca: "Vino hacía mí con un cuchillo enorme, creí que me iban a matar. Lo único que hice fue defenderme"

Sebastián M.G., el hombre acusado de matar a cuchilladas un ladrón en su casa de Inca en 2020, ha asegurado hoy en el juicio que fue atacado por la víctima, Jaume Llabrés. "Vino hacia mí corriendo en plan salvaje. Iba armado y llevaba un cuchillo enorme", ha afirmado. Según su versión, logró esquivarlo, pero fue golpeado por otro de los intrusos "con un objeto contundente". Llabrés y él cayeron entonces al suelo. "Él estaba a horcajadas sobre mí. Empecé a pegar patadas, a moverme. No sé si cogí el cuchillo, si se lo quité... Lo único que hice fue defenderme. Creí que me iban a matar, pensé que se había acabado", ha relatado ante el jurado popular que debe decidir sobre su culpabilidad. La Fiscalía pide para él 15 años de prisión por homicidio y la acusación particular, ejercida por la familia de la víctima, reclama 25 años de cárcel por asesinato. "No soy una mala persona. Lamento muchísimo su fallecimiento. Me dejé llevar por el miedo", ha remachado.

El acusado ha explicado que cuando ocurrieron los hechos, en la tarde del 24 de septiembre de 2020, estaba tomando un café con su mujer y su suegra en su finca, en el Camí de Can Batle, a las afueras de Inca. "Escuché un ruido. Los perros estaban un poco alborotados y salí a ver qué pasaba. Me pareció ver una silueta de color blanco que se movía. Me acerqué y cuando vi que era una persona. Empecé a chillar y hacer aspavientos", ha contado.

"Llevaba un cuchillo enorme"

Según su versión, el intruso hizo ademán de marcharse de la finca al verse descubierto, pero dio media vuelta. "Se paró y vino hacia mí corriendo en plan salvaje. Me quedé parado, no supe reaccionar. Yo esperaba que se fuera. Cuando lo tenía a dos, tres o cuatro metros vi que iba armado. Llevaba un cuchillo enorme. Solo me dio tiempo a apartarme", ha argumentado.

En ese momento, sostiene Sebastián M.G., otro de los intrusos le golpeó en la cara "con algo contundente". Al caer al suelo, agarró a Jaume Llabrés, que acabó a horcajadas sobre él. "Vi otra persona vestida de rojo que empezó a pegarme patadas. También iba armado, pero no pude identificar el arma. Creí que me iban a matar y que después irían a por mi mujer y mi suegra. Pensé que se había acabado, los tres estaban encima de mí. Todo pasó en un momento, en 20 segundos. Empecé a pegar patadas, a moverme, de todo. No sé si cogí el cuchillo, si se lo quité…", ha detallado, sin aclarar si atacó a Llabrés, que acabó falleciendo debido a las 12 puñaladas que recibió.

No iba armado

Sebastián M.G. ha insistido en que cuando salió de su casa "no iba armado" y que no tenía intención de matar ni herir a nadie. "Yo no salí a encontrarme a nadie", ha afirmado. Cuando volvió a entrar en su casa, vio que tenía sangre, se quitó la ropa y se duchó. El jurado popular ha podido escuchar hoy en la sala la llamada que Sebastián M.G. hizo a la Guardia Civil para explicar lo ocurrido. "Hay unas personas que se me han colado en casa, armados. He podido quitarle un arma a uno y ha salido corriendo y creo que le he pinchado con el arma. Está tendido en el suelo, pero tengo miedo de salir. Han entrado una gente a robar, había tres y uno de ellos se me ha tirado encima con una navaja enorme. He podido quitármelo de encima y quitarle la navaja, creo que le he llegado a pinchar alguna vez. Me han golpeado, tengo golpes por todo, He podido quitarle un cuchillo enorme. Cuando he visto que uno estaba tirando en el suelo lleno de sangre me he metido en casa", relató entonces.

"Vi al señor asesino apuñalándole"

Un amigo de Llabrés, que está acusado de participar en el robo junto a otros dos hombres, ha asegurado que vio cómo Sebastián M.G. apuñalaba a la víctima y que lo remató cuando estaba ya en el suelo moribundo. Según su versión, aquel día los cuatro estuvieron en Son Banya, donde compraron drogas. "Jaume nos dijo que fuéramos a Inca, pero no sabíamos que iba a robar", ha explicado. "Jaume bajó y esperamos en el coche. Le oímos pedir auxilio y vi al señor asesino apuñalando a Jaume, que no tenía ningun arma para defenderse. Lo unico que quería era irse", ha afirmado.

La víctima logró llegar hasta el muro de la finca. "Lo saqué para llevarlo al coche, le arranqué la camiseta y pedí socorro. Le di dos tortas pero vi que no volvía. El me dijo: “Dile a mi madre que la quiero”. "Sebastián salió por un portón y vino hacia mí con el cuchillo. Solté a Jaume en el suelo y volvió a apuñalarlo de nuevo tres veces", ha contado. Los otros dos supuestos implicados en el robo han declarado también que fueron a la finca de Inca por indicación de Jaume Llabrés, pero que no sabían que iba a entrar allí para sustraer unas plantas de marihuana.