Tres detenidos por atracar y robar 21.000 euros a un hombre en Palma que había ganado en un salón de juegos

Tres asaltantes abordaron en la calle a un hombre que acababa de ganar 21.000 euros en un salón de juegos de Palma. Tras seguirle cuando la víctima se dirigía a su domicilio, le propinaron una paliza a base de puñetazos para arrebatarle todo el dinero que había obtenido en su racha de buena suerte. Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes, dos en Palma y uno este sábado en Manacor, como presuntos autores de un delito de robo con violencia.

La víctima acudió a dependencias de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia por el atraco que acababa de sufrir. Agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del distrito Centro se encargaron del caso.

La principal hipótesis que barajaban los investigadores era que los atracadores se encontraban dentro del salón de juegos y habían observado cómo el hombre ganaba en poco tiempo una importante suma de dinero. A continuación le siguieron cuando este abandonó el establecimiento y se dirigía a su domicilio. Entonces encontraron el momento propicio para propinarle una serie de puñetazos y sustraerle los 21.000 euros que acababa de ganar.

Dos detenidos en Palma y uno en Manacor

Los investigadores realizaron a partir de ese momento diversas gestiones para tratar de dar con el paradero de los asaltantes. Tras varias pesquisas, los agentes contactaron con varios testigos que presenciaron los hechos y lograron identificar a los tres atracadores.

A partir de este momento, el pasado miércoles se activó un dispositivo para detener a los tres asaltantes. Dos de ellos fueron detenidos como presuntos partícipes del atraco a la víctima tras salir del salón de juegos. El tercer implicado ha sido detenido este sábado en Manacor por un presunto delito de robo con violencia.