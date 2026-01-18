José Cámara, arquitecto técnico especializado en rehabilitación de edificios: «Una inspección podría haber evitado el derrumbe en Manacor»

Al experimentado arquitecto técnico José Cámara, (Alicante, 1992) le resultan tremendamente familiares las causas del derrumbe del pasado jueves en Manacor, que le costó la vida al joven de 18 años Miguel Ángel Flórez. A través de su empresa Tramiteco, acometió una reforma en un inmueble en Palma con un problema muy similar, pero que se detectó a tiempo. «Una inspección podría haber evitado el derrumbe en Manacor», subraya.

Calle Sant Francesc de Manacor tras el derrumbe donde murió el joven de 18 años Miguel Ángel Flórez. / Sebastià Sansó

En concreto, José Cámara tuvo que efectuar una rehabilitación estructural en un inmueble situado en la calle Jaume Ferrer de Palma. Un total de dos viviendas repartidas en 580 metros cuadrados. «Sustituimos los forjados de madera por unos metálicos», precisa. Estas vigas, al igual que en Manacor, se habían descalzado de una pared maestra de marés. «Para reforzarla, le metimos una placa metálica. De esta forma se reforzó el apoyo y la estructura quedó estable», recalca.

La diferencia sustancial entre esta rehabilitación en Ciutat y el derrumbe de Manacor radica en que el primero se detectó a tiempo gracias a al Informe de Evaluación de Edificios (IEE), que sustituye a la antigua ITE (Inspección Técnica de Edificios).

La responsabilidad de esta inspección recae en el dueño. En el caso de Manacor, el propietario del inmueble siniestrado, construido en 1900, debía haber solicitado la inspección a partir del año 2015. «Es importante que el técnico vaya observando el estado de conservación del edificio», abunda este arquitecto técnico. La ausencia de esta revisión le podría acarrear una multa muy elevada o algo más grave, al haber muerto un joven en el derrumbe del inmueble.

A su juicio, en Mallorca el único municipio que adecua el periodo máximo para realizar el IEE es Marratxí. «Es el único ayuntamiento que obliga a pasar la revisión a los 30 años, que coinciden con el periodo de vida del hormigón», insiste. Por el contrario, en Palma y en otros muchos municipios de Mallorca, el tiempo máximo de esta revisión se prolonga hasta los 50 años desde la construcción del inmueble. «Arengo a las comunidades a que pasen la IEE, aunque no les toque», insiste.

José Cámara estudió arquitectura técnica en la Universidad Politécnica de Valencia. Luego se especializó en rehabilitación y conservación de edificios en el politécnico de Milán y amplió su formación en ingeniería civil y eficiencia energética en Dinamarca, en la Universidad de Via..

Intervenciones en el 50% de los casos

Cámara insiste en que la rehabilitación de edificios es un campo que está en permanente expansión, al prolongar cada vez más la vida útil de los inmuebles. «En el 50% de las inspecciones hay que hacer una intervención»., subraya.

En este sentido, una de las actuaciones más complicadas que tuvo que afrontar este arquitecto técnico tuvo lugar en un edificio situado en el número 31 de la calle Blanquerna de Palma. Todo el inmueble tuvo que ser desalojado en esta calle peatonal. El origen de la aparición de grietas y de un pequeño derrumbe constituía un completo misterio hasta que, por fin, dio con la clave.

El problema radicaba bajo tierra. «No se había revisado la red de saneamiento del edificio». En este caso el origen se localizó en una arqueta. Esta no era estanca, no se había desbordado y la humedad se había propagado por el edificio. «No se había impermeabilizado y provocó que un forjado se cayera», recuerda.