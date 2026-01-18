Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma y a una amiga de un interno por introducir objetos prohibidos en prisión
La Policía Nacional y el mismo penal han colaborado en la investigación en la que un jefe del Centro Penitenciario y una allegada de un recluso han sido enviados a prisión
Dos funcionarios de la prisión de Palma y una allegada de un interno han sido detenidos por la introducción de objetos prohibidos y beneficios dentro del Centro Penitenciario de Palma, entre los que se encontraban móviles y artículos de lujo. Como consecuencia de las pesquisas, un jefe de servicios y una amiga de un recluso han sido enviados a la misma cárcel.
La investigación partió de Instituciones Penitenciaras, a través del mismo Centro Penitenciario de Palma y se pusieron los hechos en conomicimiento de gentes del Grupo I de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional. Las pesquisas determinaron la existencia de un trato de favor a algunos internos con algunos beneficios dentro del penal y la introducción de determinados objetos prohibidos y servicios a cambio de dinero para algunos reclusos. Entre estos artículos se encontrarían teléfonos móviles y artículos de lujo.
Los investigadores de la Policía Nacional concretaron la implicación de dos funcionarios y una allegada de algunos internos en estas prácticas ilícitas. No obstante entre los objetos que introducían en prisión, unido al trato de favor y determinados beneficios penitenciarios, no se encontraba la droga.
Ingreso en la misma prisión
El cerco se fue estrechando en torno a un jefe de servicios y a otro funcionario. Estos actuarían en connivencia con una allegada de reclusos para introducir determinados artículos ilícitos de lujo a cambio de dinero. La investigación concretó que se había efectuado un trato de favor a algunos internos.
Tras hacer acopio de pruebas obtenidas por los investigadores de la Policía Nacional con la colaboración de la dirección del Centro Penitenciario, se produjo la detención de un jefe de servicios y de otro funcionario, así como la allegada de unos internos. Al ser puestos a disposición judicial, el juez decretó el ingreso en prisión del funcionario de mayor rango y de la cómplice.
