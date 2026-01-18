Dos detenidos por tráfico de drogas en Son Banya y Son Gotleu

En menos de un día, agentes de la Policía Nacional sorprendieron a un traficante en una caseta del Son Banya y a un hombre en posesión de droga dentro de una furgoneta en el barrio de Son Gotleu. Tras intervenirles la sustancia estupefaciente, los dos fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública.

El primero de los hechos tuvo lugar la mañana del martes en el poblado chabolista. Varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional aparecieron sorpresivamente en el asentamiento. Nada más verlos, los presentes dieron la voz de alarma y se produjo una desbandada. Acto seguido varias personas huyeron del interior de las casetas por la parte trasera, para tratar de refugiarse en las casas de Son Banya. No obstante los agentes pudieron retener a un individuo antes de que lograra escapar.

En el interior del punto de venta encontraron diferentes cantidades de cocaína, marihuana, hachís y diversos medicamentos. También intervinieron una báscula de precisión y dinero en efectivo, que acreditaba el tráfico de drogas. Sin embargo, este individuo aseguró que él no vendía estas sustancias estupefacientes y adujo que su única función era la de cuidar los coches de los compradores que acudían al poblado. Tanto la droga como los efectos fueron remitidos a los investigadores de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional, que iniciaron gestiones para el total esclarecimiento de los hechos. Además, este sujeto fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.

Sin luces y saltándose un semáforo en rojo

Unas horas más tarde, sobre las tres de la madrugada del pasado miércoles, una patrulla de la Policía Nacional observó cómo una furgoneta se saltaba un semáforo en rojo y llevaba las luces apagadas. A continuación le dieron el alto.

Los agentes identificaron a los dos ocupantes del vehículo. A uno de ellos le intervinieron pastillas de éxtasis, que portaba escondidas en los pantalones y en el interior de la furgoneta. También le requisaron varias dosis de cocaína, una piedra de metanfetamina y bolsas con marihuana. Acto seguido fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas. Mientras que al otro individuo se le encontraron droga en cantidades ínfimas y se le levantó un acta para su sanción, de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana.