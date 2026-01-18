Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pi de PollençaDimonis de PalmaJaume Adrover TerraferidaRCD MallorcaEclipse solar MallorcaJulio IglesiasFuerzas Armadas Baleares
instagramlinkedin

Un conductor sorprendido sin carné en Palma denuncia falsamente que lo había perdido

Agentes de la Policía Local le han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y otro por simulación de delito

Agentes de la Unidad Motorizada de la Policía Local de Palma.

Agentes de la Unidad Motorizada de la Policía Local de Palma. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Lorenzo Marina

Lorenzo Marina

Palma

Un conductor de 38 años, de nacionalidad boliviana, sorprendido sin carné de conducir por agentes de la Policía Local de Palma y alegó que poseía una licencia de su país y que no la llevaba encima. Tras ser citado en varias ocasiones, fue poniendo diversas excusas para que le prorrogaran el tiempo y conseguir justificantes. Hasta que en una ocasión pidió una ampliación de denuncia por extravío. Al comprobar que nunca había obtenido el permiso fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y otro por simulación de delito.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de diciembre cuando una patrulla motorizada de la Policía Local de Palma interceptó al conductor de un coche en la calle George Sand de Palma. Al ser requerido este conductor, alegó que disponía una licencia de su país, pero que no la llevaba encima. Por este motivo fue citado para que aportara la documentación.

Antecedentes

En la primera comparecencia adujo que necesitaba más tiempo para conseguir los justificantes. Finalmente, en la última cita argumentó que necesitaba presentar una ampliación de denuncia por extravío. Hacía constar por primera vez la pérdida de la documentación.

Noticias relacionadas y más

Las posteriores gestiones de los agentes determinaron que este individuo nunca había obtenido ningún permiso de conducir. De hecho contaba con antecedentes idénticos de 2021. Por este motivo fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y otro por simulación de delito.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un Sant Sebastià de paraguas: Cort solo cancelará los conciertos en caso de lluvias intensas
  2. Nofre Galmés del bar El Porrón de Manacor: “Hace días que obligo a los clientes. Si quieren hierbas tienen que cantar Sant Antoni”
  3. Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años
  4. El Constitucional rechaza el recurso del Govern contra la ley de Vivienda de Sánchez
  5. La autovía Llucmajor-Campos “ha acelerado la destrucción” del suelo rústico de los municipios del Migjorn y del Llevant, advierte Terraferida
  6. Mallorca hacia la zona única: Educación elimina las fronteras escolares para “fomentar la libre elección”
  7. Por algo dijo Julio Iglesias en Mallorca que «estoy más allá del bien y del mal»
  8. Hallan el cadáver de un hombre en la playa de sa Marjal de la Costa de los Pinos

Un conductor sorprendido sin carné en Palma denuncia falsamente que lo había perdido

Un conductor sorprendido sin carné en Palma denuncia falsamente que lo había perdido

Dos detenidos por tráfico de drogas en Son Banya y Son Gotleu

Dos detenidos por tráfico de drogas en Son Banya y Son Gotleu

Alarma al incendiarse una antigua cochera en una calle de Pòrtol cerca de viviendas

Alarma al incendiarse una antigua cochera en una calle de Pòrtol cerca de viviendas

Tres detenidos por atracar y robar 21.000 euros a un hombre en Palma que había ganado en un salón de juegos

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma y a una amiga de un interno por introducir objetos prohibidos en prisión

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma y a una amiga de un interno por introducir objetos prohibidos en prisión

José Cámara, arquitecto técnico especializado en rehabilitación de edificios: «Una inspección podría haber evitado el derrumbe en Manacor»

Okupan la casa de un hombre en Palma mientras este se encontraba hospitalizado

Okupan la casa de un hombre en Palma mientras este se encontraba hospitalizado

Amenaza de muerte a un hombre con un hacha y le persigue varios kilómetros tras una discusión de tráfico en Palma

Tracking Pixel Contents