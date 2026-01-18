Un conductor sorprendido sin carné en Palma denuncia falsamente que lo había perdido
Agentes de la Policía Local le han investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y otro por simulación de delito
Un conductor de 38 años, de nacionalidad boliviana, sorprendido sin carné de conducir por agentes de la Policía Local de Palma y alegó que poseía una licencia de su país y que no la llevaba encima. Tras ser citado en varias ocasiones, fue poniendo diversas excusas para que le prorrogaran el tiempo y conseguir justificantes. Hasta que en una ocasión pidió una ampliación de denuncia por extravío. Al comprobar que nunca había obtenido el permiso fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y otro por simulación de delito.
Los hechos ocurrieron el pasado 4 de diciembre cuando una patrulla motorizada de la Policía Local de Palma interceptó al conductor de un coche en la calle George Sand de Palma. Al ser requerido este conductor, alegó que disponía una licencia de su país, pero que no la llevaba encima. Por este motivo fue citado para que aportara la documentación.
Antecedentes
En la primera comparecencia adujo que necesitaba más tiempo para conseguir los justificantes. Finalmente, en la última cita argumentó que necesitaba presentar una ampliación de denuncia por extravío. Hacía constar por primera vez la pérdida de la documentación.
Las posteriores gestiones de los agentes determinaron que este individuo nunca había obtenido ningún permiso de conducir. De hecho contaba con antecedentes idénticos de 2021. Por este motivo fue investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y otro por simulación de delito.
