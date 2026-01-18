Alarma al incendiarse una antigua cochera en una calle de Pòrtol cerca de viviendas

Un incendio en una antigua cochera de Pòrtol este domingo ha desatado la alarma ante la proximidad de las viviendas. Dotaciones de Bombers de Mallorca y Bombers de Palma han acudido a sofocar el fuego con celeridad antes de que se propagara por otros inmuebles.

El fuego se ha iniciado sobre las 13.30 horas en una antigua cochera situada en el número 32 de la calle Major de Pòrtol. Un espeso humo negro ha comenzado a asomar por el interior de un pequeño inmueble, que era utilizado como una suerte de trastero y de pequeño taller.

Tras avisar los testigos a los servicios de emergencias, dotaciones de Bombers de Mallorca se han desplazado hasta el lugar con celeridad. Ante el riesgo que representaba la proximidad de las viviendas, han solicitado la presencia de refuerzos de Bombers de Palma.

Fuera de sus casas

Numerosos vecinos de la calle Major de Pòrtol han salido de sus domicilios, después de que el humo negro comenzara a inundar la calle. Los servicios de extinción confían en contener en este inmueble el fuego para poder sofocarlo y evitar su propagación a otras viviendas.