Okupan la casa de un hombre en Palma mientras este se encontraba hospitalizado

Una mujer se desplazó al domicilio de un familiar en Palma, que se encontraba hospitalizado, y se topó con que alguien había forzado la puerta y había colocado un candado. Agentes de la Policía Nacional acudieron al inmueble y se toparon con un joven tendido en la cama y había numerosos enseres revueltos. A continuación fue detenido por presuntos delitos de allanamiento de morada y de robo con fuerza.

Los hechos ocurrieron sobre las nueve y cuarto de la mañana del pasado lunes en el barrio palmesano de Pere Garau. Una mujer acudió al domicilio de un familiar, que se encontraba ingresado en el hospital, para comprobar si todo estaba en orden cuando se topó que alguien había colocado un candado de hierro en la puerta después de haberla forzado.

Tras avisar al 091, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Policía Nacional se desplazó al lugar y se entrevistaron con la mujer. Esta les indicó que la vivienda pertenece a un familiar, que se encontraba ingresado en uh hospital, y ella se pasaba por el domicilio con frecuencia para comprobar que todo estuviera bien. Sin embargo, en esta ocasión se topó con la puerta forzada y que habían colocado un candado de hierro.

Tumbado en la cama

Los agentes lograron acceder al interior del inmueble, pero una rueda bloqueaba la puerta. Una vez en el interior, los policías comprobaron que el mobiliario y los enseres se encontraban revueltos. Finalmente, en uno de los dormitorios se encontraron con un joven tumbado en la cama.

El joven reconoció a los agentes que había accedido al interior de la vivienda después de forzar la puerta. Mientras que la familiar del propietario del inmueble aseguró a los policías que no lo conocía de nada. Tras hacer una comprobación en la casa, la denunciante se percató de que le faltaban las escrituras del inmueble y algunos efectos.

A tenor de estos hechos, los agentes de la Policía Nacional desplazados a este domicilio del barrio de Pere Garau detuvieron al joven como presunto autor de los delitos de allanamiento de morada y robo con fuerza.