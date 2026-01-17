Herida una mujer tras saltarse un coche un semáforo en rojo y chocar dos vehículos en Palma

Una conductora resultó herida leve en el pecho en Palma después de que dos coches chocaran, al saltarse uno de ellos un semáforo en rojo. Agentes de la Policía Local de Palma intervinieron para reconstruir cómo había ocurrido el accidente de tráfico. Finalmente, concluyeron que una de las implicadas no había respetado que un semáforo estaba en fase roja.

Daños en uno de los coches implicados en el accidente. / POLICÍA LOCAL DE PALMA

Los hechos ocurrieron sobre las diez y diez de la mañana del pasado 14 de enero, en el cruce de la carretera de Valldemossa con la calle Sant Vicenç de Paül. Agentes de a Unidad de Vehículos de Accidentes (Uvac) de la Policía Local de Palma se encargaron de la reconstrucción del siniestro, a partir de la declaración de un testigo presencial. Una conductora de un coche no respetó un semáforo en rojo y chocó contra otro vehículo donde iba otra mujer al volante, que circulaba correctamente.

Como consecuencia de la fuerte colisión, los dos coches sufrieron importantes daños materiales. Una de las conductoras se quejaba de un fuerte dolor en el pecho. Por este motivo fueron requeridos los servicios de una ambulancia.

Limpieza de la calzada

Operarios de EMAYA se encargaron de limpiar la calzada de los restos esparcidos de ambos vehículos. A raíz de este accidente, la Policía Local resalta la importancia de respetar la señalización de los semáforos e insta a mantener una atención permanente a la conducción.