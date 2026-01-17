Hallan el cadáver de un hombre en la playa de Sant Marçal de la Costa de los Pinos

Un vecino ha encontrado la mañana de este sábado el cadáver de un hombre en la playa de Sant Marçal, de la Costa de los Pinos. El testigo ha avisado a los servicios de emergencias y agentes de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar para tratar de averiguar las causas de su muerte. Los indicios apuntan a que habría fallecido por ahogamiento.

El fallecido es un hombre que se encontraba completamente vestido. Las primeras hipótesis apuntan a que la víctima podría haberse encontrado con carácter previo en una patera y su cuerpo lo habría arrastrado el oleaje hasta esta playa de la Costa de los Pinos, en el término municipal de Son Servera.

Levantamiento del cadáver

Los investigadores del instituto armado han comunicado el hallazgo del cuerpo del hombre al juzgado de guardia de Manacor. El forense se ha desplazado hasta la playa de Sant Marçal para examinar al difunto y ordenar el levantamiento del cadáver.