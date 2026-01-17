Amenaza de muerte a un hombre con un hacha y le persigue varios kilómetros tras una discusión de tráfico en Palma

- Un individuo amenazó a un hombre con un hacha y le persiguió varios kilómetros por calles de Palma por una discusión de tráfico. Agentes de la Policía Nacional han detenido a este sujeto por un presunto delito de amenazas. En el maletero de su coche encontraron el hacha, una pistola de airsoft con tres cargadores y una bombona de gas propano.

Los hechos ocurrieron la mañana del pasado martes en la avenida Gabriel Roca de Palma. Una patrulla del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional se encontraba en el lugar cuando un ciudadano les requirió tras haber sido amenazado por un hombre después de una discusión de tráfico.

La víctima les manifestó que horas antes se encontraba circulando con su coche cuando notó destellos de luz detrás de él. En un principio pensó que podría tratarse de un amigo, bajó la ventanilla y sacó la mano a modo de saludo. Luego se percató de que era un desconocido con aviesas intenciones.

Tras recorrer unos metros más, el conductor de dicho coche que le perseguía persistió haciéndole destellos con las ráfagas de luz. Además, observó cómo este sujeto hacía aspavientos desde el interior del vehículo. Pero él hizo caso omiso y prosiguió la marcha.

"¡Vete de aquí o te abro la cabeza!"

Al adentrarse en una vía estrecha con mucho tráfico, redujo la marcha y el coche que le sucedía aceleró y se colocó en paralelo al suyo. Una vez que ambos vehículos se encontraron parados a la misma altura, el denunciante observó cómo del otro coche se apeó un joven, alto y corpulento. Sin motivo aparente, comenzó a proferirle insultos y amenazas. A continuación se dirigió al maletero de su coche, sacó un hacha y la asió con una mano mientras le espetó "¡Vete de aquí o te abro la cabeza!".

A raíz de estos hechos, el denunciante, apretó el acelerador y se marchó hacia su domicilio por temor a ser agredido. Cuando ya se encontraba cerca de su vivienda, comprobó que este individuo le había seguido. Se apeó del coche y se dirigió hacia donde estaba él. Al encontrarse frente a frente, le arrebató el teléfono móvil para que no le grabara y lo lanzó contra el suelo. Acto seguido se marchó.

Tras estas manifestaciones, los agentes establecieron un dispositivo para tratar de localizar al autor de estas amenazas. Además de comunicar sus características físicas, también indicaron la matrícula del coche, el color y el modelo a las patrullas de servicio.

Después de varias batidas de las patrullas policiales, el vehículo fue localizado en la avenida de Joan Miró de Palma. A bordo lo conducía un individuo con características físicas similares a las aportadas. Los agentes se situaron en paralelo y le instaron a que se apeara del coche. Al registrarle el maletero, hallaron el hacha, una pistola de Airsoft con tres cargadores y una bombona de gas propano. A continuación fue detenido por un presunto delito de amenazas y trasladado a dependencias policiales.