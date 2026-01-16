El último día de servicio del subteniente Marines

No se recuerda un acto similar en los últimos años. El subteniente Marines Maimó, uno de los agentes más respetados de la de la Guardia Civil de Balears, ha celebrado hoy su pase a retiro primero con un acto en la Comandancia, en la que los guardias de servicio le han saludado a su paso en posición de firmes, y luego en una comida multitudinaria en la que se han concentrado cientos de amigos, muchos miembros de la Benemérita, pero también de otros ámbitos de la vida.

Marines Maimó se retira tras 41 años en la Guardia Civil, en la que ha pasado por las especialidades de Tráfico, Policía Judicial, Información o Seguridad Ciudadana. Formó parte en los años noventa de un grupo ya mítico de investigadores que hicieron de Palmanova el puesto con más detenidos de España y ha participado en las principales operaciones contra la delincuencia de las últimas décadas. Y tras de sí deja una estela de amigos y compañeros que hoy no han querido perder la oportunidad de brindarle homenaje.

El acto contó con la presencia de Agustín el Casta, que se refirió con humor al hecho de Marines fuera hijo de mallorquín y holandesa -"Un híbrido"- o que cada uno de los tres hijos de Marines hayan coincidido con su participación en una misión internacional: Bosnia, Líbano y Afganistán. En una emocionada alocución, Marines admitió estar vivendo un "sube y baja", y agradeció la presencia de tantos amigos en un día que, "si vivís la vocación de guardia civil como yo, no se lo deseo a nadie".