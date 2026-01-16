Emotivo minuto de silencio en el primer acto de Sant Antoni de Manacor tras el fatal derrumbe: "Vuela alto Miguel Ángel"

Manacor guardó este martes por la tarde un minuto de silencio en el Auditori de Manacor como muestra de duelo por la muerte del joven de 18 años Miguel Ángel Florez, fallecido tras derrumbarse el tejado de su vivienda durante la madrugada del jueves. El trágico suceso ha conmocionado a la capital del Llevant, especialmente a la Banda de Música de Manacor, de la que el joven formaba parte.

El homenaje se realizó este jueves antes de la representación del musical ‘Ai Quaquín, que has vengut de prim!’, incluido en la programación de las fiestas de Sant Antoni. Al acto asistieron unas 800 personas, entre ellas la colla de dimonis y los sonadors de Sant Antoni, además de la Banda de Música.

"Después de la tragedia de hoy en Manacor, como buen compañero músico que era Miguel Ángel, quisiéramos dedicarle un minuto de silencio", pidió al público Antònia Bassa, una emocionada directora de la Banda, antes de iniciar la representación. "Vuela alto Miguel Ángel", afirmó antes de que el público congregado se pusiera en pie para rendir un emotivo homenaje al joven fallecido con un minuto de silencio que finalizó con un aplauso.

Cambios en el programa de Sant Antoni

El Ayuntamiento también convocó por la mañana un minuto de silencio a las 12.00 horas frente al consistorio. Previamente, responsables municipales se reunieron con el Patronat de les Festes de Sant Antoni y con miembros de la Banda de Música, y acordaron mantener las celebraciones con algunas modificaciones en señal de homenaje.

Entre los cambios previstos, el primer baile de la Revetla, delante de la Sala, se hará sin recepción en el Ayuntamiento. La colla de dimonis tampoco bailará ante el consistorio, aunque sí sonará la música. Además, el recorrido de la colcada desde el Ayuntamiento hasta la iglesia, antes de las Completes, se realizará sin que la banda interprete ninguna marcha de pasacalles.