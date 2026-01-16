Detenido por robar en una perfumería y agredir a una empleada en Palma

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 33 años por agredir a una empleada de una perfumería que lo sorprendió robando productos. El acusado, senegalés, retorció la mano de la víctima y la tiró al suelo de un empujón, causándole lesiones leves. Logró huir, pero fue seguido por un testigo que indicó su paradero a los agentes. Está acusado de robo con violencia.

Los hechos ocurrieron poco antes de las ocho de la tarde del pasado 12 de enero. El sospechoso supuestamente sustrajo dos cajas de perfumes en un comercio de la avenida Alexandre Rosselló y, al salir, activó las alarmas de seguridad. Una de las empleadas salió tras el acusado para pedirle que devolviera los efectos. Durante un forcejeo, el hombre le retorció un dedo de la mano derecha y la empujó violentamente, tirándola al suelo.

A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones leves. Varios ciudadanos que presenciaron los hechos auxiliaron a la mujer y uno de ellos siguió al delincuente en su huida, facilitando su ubicación exacta a los servicios de emergencia.

Gracias a esta información, una unidad de la Policía Local localizó al sospechoso pocos minutos después en la calle Miquel Marquès y recuperó los productos sustraídos. El detenido, al que le constan antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, fue traspasado a la Policía Nacional.