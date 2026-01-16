Investigación
Detenido por robar una bicicleta valorada en más de 2.500 euros en Marratxí
El acusado puso el vehículo a la venta en una plataforma de internet, lo que permitió localizarlo
La Guardia Civil ha detenido a un joven por robar una bicicleta valorada en más de 2.500 euros en Marratxí. El acusado puso luego a la venta el vehículo en una plataforma de compraventa, lo que permitió localizarlo. Está acusado de un delito de hurto.
Los hechos ocurrieron la semana pasada, cuando un menor de edad dejó su bicicleta en el aparcamiento habilitado para ello en un centro comercial de Marratxí. Tras realizar unas compras se dirigió nuevamente al aparcamiento y descubrió que le habían forzado el candado de bloqueo de la bici y se la habían robado.
Tras recibir la denuncia, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Pont d’Inca iniciaron una investigación. Los guardias comprobaron que se había puesto a la venta al día siguiente de la sustracción en una plataforma de compraventa, por lo que iniciaron un rastreo del anuncio hasta que lograron recuperar la bicicleta y detener al autor del robo, un joven de 21 años.
