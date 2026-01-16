Derrumbe mortal en Manacor | La casa se desplomó al separarse las vigas de la pared maestra de marés por la humedad

Las vigas se descalzaron y se separaron de la pared maestra de marés, al deteriorarse esta debido a la humedad. Esta es la hipótesis que cobra más fuerza sobre la causa del derrumbe mortal de una vivienda unifamiliar del número seis de la calle Sant Francesc de Manacor la madrugada del jueves, donde falleció el joven Miguel Ángel Flórez, de 18 años. Hasta tres derrumbes seguidos se llegaron a registrar en el inmueble.

También se detectó un sobrepeso en la cubierta y en la primera planta. En esta había una serie de muebles y se utilizaba a modo de almacén. Todas estas circunstancias contribuyeron a que la estructura colapsara hacia la planta baja. El joven Miguel Ángel Flórez, de 18 años falleció sepultado por los escombros y su hermano pequeño, de 12 años, se salvó milagrosamente al quedar guarecido bajo la litera y un colchón.

El inmueble se estima que data de 1900 y se utilizaba el marés como elemento de construcción. Un material desechado en la actualidad, al tratarse de una piedra porosa y convertirse en polvo con la humedad. La vivienda nunca había pasado la Inspección Técnica de Edificios (ITE), obligatoria desde el año 2015.

Al parecer el inmueble había sido sometido a diversas reformas ilegales. Ninguna de ellas contaba con licencia ni con la supervisión de un técnico que acreditara que la obra fuera viable y no entrañara un riesgo de colapso.

Tras el derrumbe mortal, donde falleció Miguel Ángel Flórez, de 18 años, los padres y su hijo pequeño han sido realojados en una vivienda de titularidad municipal. La vivienda se encuentra en un estado muy inestable. Por este motivo este viernes está previsto que sea apuntalada toda la estructura para completar el desescombro y facilitar que la familia que residía allí pueda recoger sus pertenencias. Como medida de precaución, se han desalojado a los residentes de las viviendas colindantes para evitar que pudieran ser afectadas ante un nuevo colapso de la vivienda afectada.

Herido un cabo de Bombers de Mallorca

Durante las tareas de rescate de las víctimas del derrumbe de la vivienda unifamiliar de la calle Sant Francesc número 6 de Manacor, un cabo de Bombers de Mallorca resultó herido este jueves. Por este motivo, el sindicato CSIF ha instado a la Sección de Prevención de Riesgos laborales del Consell de Mallorca para que abra una investigación y determine cuáles fueron las circunstancias en las que se produjo este accidente laboral.