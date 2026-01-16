Cuatro detenidos en un día en Palma por distintos casos de tráfico de drogas

Cuatro hombres, todos ellos nacionalidad colombiana, fueron sorprendidos en un solo día traficando con drogas en Palma. Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de estos individuos por un presunto delito contra la salud pública.

La primera detención se efectuó la noche del pasado sábado en Palma. Una persona denunció el robo de un patinete en las inmediaciones de la cárcel vieja. Una patrulla policial acudió a entrevistarse con la víctima. Esta señaló que su vehículo de movilidad personal costaba 850 euros y que había sido sustraído por una pareja. Cuando los agentes se adentraron en el antiguo penal, localizaron a dos personas, un hombre y una mujer, que encajaban con la descripción física aportada por el denunciante. Al cachear al varón, le intervinieron una bolsita de tusi y fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.

Apenas dos horas más tarde, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) localizó a un grupo de conocidos traficantes de droga. Estos merodeaban por las inmediaciones de locales de ocio de la avenida de Joan Miró. Al cachearlos, a uno de ellos le intervinieron tres bolsitas transparentes con tusi escondidas en su ropa. A continuación fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.

La madrugada del domingo, una patrulla de la Unidad de Motos se desplazó al barrio de la Soledat a un punto habitual de compraventa de sustancias estupefacientes. Nada más llegar, se toparon con un individuo con un comportamiento nervioso y en actitud vigilante. Cuando le preguntaron por su nerviosismo, este confesó que llevaba una bolsa de tusi y se la entregó a los. Agentes. Al cachearle, también entregó tres monodosis de dicha droga y se le intervinieron 170 euros fraccionados en diversos billetes. A continuación también fue detenido por un presunto delito contra la salud pública.

Refuerzos policiales

Unas horas más tarde, en torno a las cinco de la madrugada, agentes de la Unidad de Motos de la Policía Nacional circulaban por la zona de Gomila cuando observaron a un hombre en una clara actitud esquiva y huidiza, al percatarse de su presencia. Los policías le dieron el alto. Cuando los agentes le cachearon, le encontraron en la riñonera un bote con marihuana y una bolsa de tusi en su cartera. Al verse descubierto, el traficante intentó escapar corriendo, pero los policías le interceptaron unos metros después y le detuvieron por un presunto delito contra la salud pública.

Ante las numerosas demandas vecinales, la Policía Nacional ha reforzado el número de efectivos para combatir el tráfico de drogas. Estas actuaciones se realizan mediante controles en las inmediaciones de los puntos de venta, con la presencia de más coches patrulla y motos en diversas zonas de Palma o con coches camuflados en las zonas de un mayor trasiego de sustancias estupefacientes.

