Los bomberos rescatan a un trabajador herido tras una caída en una obra en Palma

Un trabajador ha resultado herido grave esta tarde al sufrir una caída en una obra en Palma. La víctima se ha precipitado desde unos dos metros de altura en una terraza interior de un edificio y ha tenido que ser rescatado por los bomberos. Una ambulancia lo ha evacuado después a un hospital. Presentaba varias fracturas y en principio no se teme por su vida. La Policía Nacional investiga lo ocurrido.

Los hechos han ocurrido hacia las cuatro menos cuarto de la tarde en un edificio situado en el número 13 de la calle Joan Alcover, en Palma. Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias de que un obrero se había precipitado por un desnivel. Al lugar han acudido ambulancias del 061, agentes de la Policía Local y dotaciones de los Bombers de Palma.

La víctima había quedado una zona de difícil acceso y los especialistas la han inmovilizado en una camilla para luego izarla con unas cuerdas, tras lo que ha sido traslada a un hospital.