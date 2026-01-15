Xisco Bonnín, jefe de Bombers de Mallorca: "Los vecinos creían que había habido una explosión"

"Los vecinos creían que había habido una explosión". Con estas palabras Xisco Bonnín, jefe de Bombers de Mallorca, resumía el sobresalto que había provocado en el vecindario el derrumbe de una vivienda unifamiliar en la calle Sant Francesc de Manacor. El joven Ángel Flórez, colombiano de 18 años, ha muerto en el acto al ceder el tejado y caer sobre la planta baja cuando dormían. La litera ha amortiguado el impacto de los escombros sobre su hermano menor, que dormía en la planta de abajo y ja resultado herido menos grave.

El aviso se ha recibido sobre las cinco de la mañana alertando del derrumbe de la vivienda unifamiliar de la calle Sant Francesc. Bombers de Mallorca se han desplazado rápidamente desde el parque de Manacor. "Es una casa antigua, con muros de marés y ha colapsado. Las vigas también son antiguas"., habrá que examinarlos. Ha puntulizado el jefe de Bombers de Mallorca. "La casa es inaccesible, al estar muy inestable", ha precisado.

La cubierta ha colapsado sobre la primera planta, al no resistir el peso, se ha desplomado sobfe la planta baja en el dormitorio de los dos hermanos, de 18 y de 12 años. Los padres han resultado ilesos y el menor ha sido trasladado en ambulancia a Son Espases. Los dos hijos han quedado sepultados por los escombros. La litera y un colchón han protegido al pequeño del grueso de los impactos.

La familia había llegado a Manacor hace cinco años procedente de la ciudad colombiano de Cali. Ángel Flórez se había integrado rápidamente en el municipio. Su afición a la música le había servido para formar parte de la banda. Tocaba con destreza el saxofón, el piano y la batería.

Investigación

La familia residía desde entonces en el inmueble de la calle Sant Francesc de alquiler. El Ayuntamiento de Manacor trata de confirmar si había pasado las correspondientes inspecciones técnicas del edificio. Su deteriorado estado apunta a que se encontraba en mal estado desde tiempo atrás. El Ayuntamiento de Manacor ha realizado un minuto de silencio y las bandas ondean a media asta.