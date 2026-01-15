La vivienda derrumbada en Manacor nunca había pasado una inspección

La vivienda donde esta madrugada ha muerto un joven en un derrumbe en Manacor no había pasado nunca una inspección. Según han confirmado fuentes municipales, el edificio, construido en 1900, debería haber sido sometido a una revisión hace ya varios años para certificar que su situación era la adecuada, pero no fue así. "Desde el archivo histórico del departamento de Urbanismo se ha informado que no se ha localizado ninguna solicitud de licencia ni ninguna documentación relativa al estado de conservación de este inmueble", ha señalado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento ha recordado además que los propietarios "tienen la obligación de conservar y mantener en buen estado sus bienes inmuebles" y que los edificios con una antigüedad superior a los 30 años, como es el caso, "deben disponer de un informe de evaluación".

Los técnicos municipales han elaborado ya un primer informe sobre el siniestro y están a la espera de poder llevar a cabo en los próximos días una revisión profunda para tratar de confirmar las causas. Por el momento, han decidido precintar la finca y acordonar la zona.

El derrumbe se ha producido a las cinco y cuarto de la madrugada de este jueves en el número 6 de la calle Sant Francesc, en Manacor. El tejado de la vivienda ha cedido y ha caído en el dormitorio donde se encontraban dos hermanos de 12 y 18 años. El mayor de ellos ha fallecido y el menor ha resultado herido.