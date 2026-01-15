La Policía Local de Palma interviene más de mil productos falsos a vendedores ambulantes

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre y ha intervenido más de 1.000 artículos falsificados entre camisetas, bolsos, gafas de sol y otros complementos, en varias intervenciones contra la venta ambulante ilegal realizadas en cuestión de dos días en el centro y en torno a la Catedral. Las dos operaciones contra la venta ambulante ilegal han tenido lugar el martes y el miércoles en Dalt Murada, s'Hort del Rei, la plaza Major y la calle Sant Miquel, ha detallado la Policía Local en un comunicado.

El primero de los dispositivos se llevó a cabo el martes en Sant Miquel, la plaza Major y la zona de Dalt Murada, con la participación de la Unidad de Seguridad e Intervención (USEI) y del Equipo Comunitario de Proximidad (ECOP), que intervinieron cerca de 550 artículos. Los agentes levantaron un acta administrativa por venta ambulante sin autorización con la intervención de 105 camisetas, así como un informe penal por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Instruyeron acta por el material abandonado por los vendedores en la vía pública en su huida, con un total de 443 artículos intervenidos, entre los que se encontraban camisetas deportivas, porta-tarjetas, imanes, bolsas pequeñas, pañuelos, gorras, cinturones, bandoleras, monederos, carteras, gafas y mochilas.

Al día siguiente hubo un segundo operativo en las zonas de s'Hort del Rei y Dalt Murada, nuevamente con la intervención conjunta de la USEI y el ECOP. Detuvieron a un hombre por un presunto delito de atentado a agente de la autoridad y un delito contra la propiedad industrial. Además, instruyeron dos informes penales por presuntos delitos contra la propiedad industrial, levantaron dos actas administrativas por venta ambulante sin autorización e intervinieron diverso material destinado a la venta ilegal