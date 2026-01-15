Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un pasajero propina un brutal cabezazo a otro en un autobús en Palma

Los hechos han ocurrido esta tarde en un bus de la EMT que circulaba por la calle Manacor

M.O.I.

Palma

Brutal agresión en un autobús en Palma. Un pasajero ha propinado hoy un fuerte cabezazo en la cara a otro durante una trifulca en un bus de la EMT, según han explicado testigos presenciales. La víctima ha sufrido lesiones en la boca y ha precisado asistencia médica.

Los hechos han ocurrido hacia las dos y media de la tarde en un autobús de la línea 14 que circulaba por la calle Manacor y se dirigía hacia la plaza de España. Durante el trayecto se ha producido una discusión entre dos pasajeros. Al parecer, uno de ellos estaba ebrio y ha empezado a provocar molestias, por lo que otro hombre le ha llamado la atención.

Ambos se han enzarzado en una riña durante la que el alborotador ha propinado un cabezazo a su rival, tras lo que se ha apeado del vehículo colectivo.

