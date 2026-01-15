Un pasajero propina un brutal cabezazo a otro en un autobús en Palma

Brutal agresión en un autobús en Palma. Un pasajero ha propinado hoy un fuerte cabezazo en la cara a otro durante una trifulca en un bus de la EMT, según han explicado testigos presenciales. La víctima ha sufrido lesiones en la boca y ha precisado asistencia médica.

Los hechos han ocurrido hacia las dos y media de la tarde en un autobús de la línea 14 que circulaba por la calle Manacor y se dirigía hacia la plaza de España. Durante el trayecto se ha producido una discusión entre dos pasajeros. Al parecer, uno de ellos estaba ebrio y ha empezado a provocar molestias, por lo que otro hombre le ha llamado la atención.

Ambos se han enzarzado en una riña durante la que el alborotador ha propinado un cabezazo a su rival, tras lo que se ha apeado del vehículo colectivo.