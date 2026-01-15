El niño de 12 años herido en el derrumbe de su casa en Manacor recibe el alta hospitalaria

El niño de 12 años herido en el derrumbe de una vivienda en Manacor en el que ha muerto su hermano de 18 ha recibido el alta del hospital Son Espases de Palma, donde ingresó de urgencia en la madrugada de este jueves.

Según ha informado un portavoz del centro hospitalario, los médicos que han atendido al menor han determinado que puede recuperarse de las lesiones junto a su familia.

La litera donde dormía el niño le ha protegido del derrumbe parcial del techo que ha causado heridas mortales a su hermano mayor.

El forjado superior, una cubierta plana, se ha hundido sobre el primer piso, que se utilizaba como almacén y tenía debajo dos habitaciones ocupadas, una donde estaban el padre y la madre de la familia, y en la otra los dos hijos afectados por el accidente, según ha detallado el alcalde de Manacor, Miquel Oliver.

El edificio presenta una estructura de planta baja y un piso "como muchas casa del barrio, que es uno de los antiguos de Manacor", ha explicado el alcalde, que ha detallado que la casa fue construida antes de 1900.

El Consistorio ha emitido un comunicado en el que explica que los técnicos municipales que han inspeccionado el inmueble han determinado que quede precintado y que se acordone la zona para evitar daños a viandantes o vehículos.

Una vez lo autorice el juzgado que se ha hecho cargo del caso, el personal del Ayuntamiento accederá a la vivienda para apuntalarla antes de proceder a la retirada de escombros y al análisis detallado del estado de la estructura.

En el archivo del departamento de Urbanismo no se ha localizado ninguna solicitud de licencia de obras ni documentación alguna sobre la conservación de la casa, indica la institución municipal, que recuerda la obligación legal para los propietarios de inmuebles de más de 30 años de contar con un informe de evaluación de su estado.

El Ayuntamiento ha puesto una vivienda a disposición de la familia afectada para su alojamiento temporaly le ha ofrecido asistencia psicológica.