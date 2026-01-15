Muere un joven de 18 años en el derrumbe de una vivienda en Manacor

Un joven de 18 años ha fallecido esta madrugada en el derrumbe de una vivienda en Manacor, en el que un hermano de la víctima, de 12 años, también ha resultado herido.

El suceso ha ocurrido en una vivienda de la calle Sant Francesc, sobre las 5.15 horas de la madrugada, ha informado el 061