Muere un joven de 18 años en el derrumbe de una vivienda en Manacor

Una ambulancia del 061en una foto de archivo.

EFE

Un joven de 18 años ha fallecido esta madrugada en el derrumbe de una vivienda en Manacor, en el que un hermano de la víctima, de 12 años, también ha resultado herido.

El suceso ha ocurrido en una vivienda de la calle Sant Francesc, sobre las 5.15 horas de la madrugada, ha informado el 061

El inspector Faustino Nogales alega que daba información sobre narcos a Aduanas y a la Guardia Civil

¿Reconoce estas joyas?

Un joven que pernoctaba en un garaje de Manacor confiesa que lo incendió: "He sido yo, le he pegado fuego. He cogido gasolina y quería quemarlo todo"

La mujer del acusado de matar a un ladrón en su casa de Inca: "Mi marido no iba armado. Un señor le atacó y hubo un forcejeo"

Un incendio destruye un apartamento en un edificio del Port d'Alcúdia

Cuatro ladrones detenidos por una oleada de robos en coches de alquiler en el aparcamiento de sa Calobra

Arrestan a dos jóvenes por ocho robos en comercios y en un domicilio de Mallorca con un botín de 25.000 euros

