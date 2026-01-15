Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Minuto de silencio y banderas a media asta por el derrumbe mortal en Manacor

El Ayuntamiento muestra su "más profundo pesar por la trágica pérdida de un joven de 18 años"

La vivienda donde se ha producido el derrumbe, en la calle Sant Francesc de Manacor.

La vivienda donde se ha producido el derrumbe, en la calle Sant Francesc de Manacor. / Sebastià Sansó

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

El Ayuntamiento de Manacor ha convocado un minuto de silencio para hoy a mediodía a las puertas del consistorio por la muerte de un joven de 18 años en el derrumbe que se ha producido esta madrugada en una vivienda del municipio. La institución ha expresado en una nota su "más profundo pesar por la trágica pérdida de un joven de 18 años" y ha deseado "una rápida y completa recuperación a su hermano de 12 años", que ha sido hospitalizado en Son Espases por las lesiones sufridas. Las banderas del Ayuntamiento ondean ya a media asta en señal de luto.

Convocatoria del minuto de silencio en Manacor.

Convocatoria del minuto de silencio en Manacor. / AJUNTAMENT DE MANACOR

"Queremos expresar todo nuestro apoyo a la familia afectada en estos momentos de dolor inmenso", ha añadido el Ayuntamiento. "Desde el primer momento, los servicios de emergencias han actuado con la máxima rapidez y coordinación y los técnicos municipales de Urbanismo han iniciado las labores pertinentes para comprobar el estado del edificio y aclarar las causas del suceso", ha agregado.

"Manacor está al lado de la familia"

El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, se ha desplazado al lugar de los hechos en cuanto ha tenido conocimiento de la tragedia "para seguir de cerca la situación y expresar personalmente el pésame institucional". "Manacor está al lado de la familia en este momento tan difícil", señala la nota.

