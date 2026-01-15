Una litera ha protegido al hermano pequeño en el derrumbe de una vivienda en Manacor

La litera donde dormía en la parte inferior ha protegido al niño de 12 años que ha resultado herido esta madrugada en el derrumbe parcial de una vivienda en Manacor, en el que ha fallecido su hermano mayor de 18 años.

El forjado superior, una cubierta plana, se ha hundido sobre el primer piso, que se utilizaba como almacén y tenía debajo dos habitaciones ocupadas, una donde estaban el padre y la madre de la familia, y en la otra el joven y un niño, ha detallado el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, tras el suceso.

"El forjado superior ha cedido, el forjado intermedio también y ha caído sobre donde dormían los jóvenes; el pequeño dormía en la parte de abajo de la litera que le ha protegido", ha declarado Oliver sobre el menor, que ha sido trasladado al hospital Son Espases donde la familia recibe también apoyo psicológico.

Construida antes de1900

Oliver ha lamentado el fallecimiento del joven y se ha puesto a disposición de la familia, que residía de alquiler en la vivienda afectada desde hacía 4 o 5 años.

El edificio presenta una estructura de planta baja y un piso "como muchas casa del barrio, que es uno de los antiguos de Manacor.

La vivienda donde se ha producido el derrumbe, en la calle Sant Francesc de Manacor. / Sebastià Sansó

El alcalde ha detallado que la casa fue construida antes de 1900, por lo que "es una de las casas antiguas" de la barriada y ahora se está estudiando si ha sido sometida a alguna actuación posterior.

Al derrumbe han acudido la Policía Nacional, la Policía Local y los Bomberos de Mallorca y, posteriormente, los técnicos de Urbanismo han comprobado si el edificio era seguro para seguir haciendo trabajos de consolidación.

Garantizar la seguridad

Oliver ha subrayado que la prioridad es garantizar la seguridad ver cómo evoluciona el hermano pequeño y estar en contacto con la propiedad, así como a disposición de la familia.

"La situación inmediata es de duelo, hay que respetar los tiempos de la familia y, cuando podamos, nos pondremos en contacto con ellos para una posible ayuda o reubicación", ha detallado el alcalde.

El suceso ha ocurrido en vísperas de Sant Antoni. "No podemos eludir que se ha dado justo el día antes de empezar las fiestas", ha señalado el alcalde, que ha recordado que ocurrió algo parecido en Sant Jaume, cuando se produjo el atropello de un niño.

Minuto de silencio

El Ayuntamiento de Manacor ha convocado un minuto se silencio a mediodía así como una reunión de los portavoces para expresar las condolencias de todo el pueblo a la familia.

También la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha manifestado sus condolencias: "Lamentamos profundamente la muerte del joven de 18 años a causa del derrumbe de una vivienda en Manacor. Seguimos muy de cerca el estado de la otra víctima, su hermano de 12 años, que también ha resultado herido", ha escrito en X.

Prohens ha contactado con el alcalde de Manacor para manifestar el apoyo del Govern, que ha activado recursos psicológicos para atender a la familia.