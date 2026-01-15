El joven muerto durante un robo de marihuana en Inca recibió 12 cuchilladas

Jaume Llabrés, el joven de 33 años que murió al ser atacado durante un robo de marihuana en una finca de Inca en septiembre de 2020, recibió 12 cuchilladas. Así lo ha revelado el fiscal durante el juicio con jurado popular que se celebra en la Audiencia Provincial de Palma contra el propietario de la vivienda, que se enfrenta a peticiones de hasta 25 años de prisión por asesinato.

La hermana de Llabrés, que ha declarado como testigo en la cuarta sesión del juicio, ha definido al joven como "noble y generoso" y ha argumentado que "estaba enfermo" por su adicción a las drogas. "Él nunca habría hecho lo que le hicieron", ha afirmado. "Todos los días me hago la misma pregunta: ¿por qué, si tenían tanto miedo, no llamaron a la Guardia Civil", ha dicho en alusión a la reacción del dueño de la finca donde falleció su hermano. "¿Por qué se ensañó de esa manera? ¿Por qué cuando le pedía que parara no paró y fue detrás de él para rematarlo?", se ha preguntado.

El padre de la víctima, por su parte, se ha dirigido directamente al jurado popular para pedir "justicia". "Tengo una pena interior que me está consumiendo. Ese dolor me ha llevado a tener un cáncer maligno. Solo le pido al jurado que, si yo no estoy, haga justicia", ha reclamado.

Un médico del 061 que atendió a Llabrés en el lugar de los hechos ha explicado que había perdido mucha sangre y presentaba una "gran herida" en el hemitórax izquierdo. "A primera vista parecía una herida mortal", ha precisado. El doctor ha señalado que intentaron reanimar al joven, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento. El fiscal, durante este interrogatorio, ha revelado que Llabrés recibió "12 cuchilladas".

El cuñado del principal acusado ha contado que horas antes del crimen sorprendió a unos intrusos en la finca, que al parecer habían entrado a robar marihuana. "Vi gente dentro de la finca que no debía estar ahí, solté un grito y se fueron", ha narrado. Sobre lo ocurrido por la tarde, solo ha dicho que su hermana le llamó para explicarle "que habían ido a robar a casa". "Lo de las cuchilladas me lo dijo un guardia cuando llegué", ha dicho sobre la agresión mortal.