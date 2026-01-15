El inspector Faustino Nogales alega que daba información sobre narcos a Aduanas y a la Guardia Civil

Faustino Nogales mueve ficha. El inspector de la Policía Nacional en Mallorca encarcelado desde agosto por su presunta colaboración con una gran red de narcos, sostiene que sus contactos con los miembros de la red eran precisamente para combatir el tráfico de drogas. Nogales argumenta que su relación con Stefan Milojevic, supuesto líder de la organización criminal, le permitía obtener información valiosa que luego transmitía a otros cuerpos policiales.

Con esta línea de defensa, los abogados del policía han pedido al juez que cite a declarar a tres agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) y de la Guardia Civil para que confirmen esta versión. En un escrito presentado el pasado lunes en el juzgado de instrucción número 7 de Palma, encargado de la causa, Nogales anuncia su intención de “acreditar la colaboración” que habría mantenido en los últimos años con el máximo responsable del SVA en Balears, un agente de este organismo y un sargento del Servicio de Fiscal y Fronteras del instituto armado.

El escrito argumenta que Nogales habría aportado datos a estas tres personas sobre “temas de notoria importancia”, deslizando que la información facilitada habría permitido llevar a cabo operaciones policiales contra el tráfico de drogas.

Relación policía-confidente

Nogales fue detenido a mediados del pasado mes de agosto en la primera fase de la operación Enroque Bal-Manso, junto a Stefan Milojevic y el abogado Gonzalo Márquez. El policía, que hasta octubre de 2022 fue responsable del grupo de Estupefacientes, está acusado de haber dado chivatazos a Milojevic sobre posibles investigaciones contra él. Asuntos Internos interceptó numerosas conversaciones entre ellos que Nogales intenta circunscribir ahora a una relación entre policía y confidente. La Unidad de Asuntos Internos le acusa también de haber participado en operaciones compra de drogas y de robos de marihuana a grupos rivales.

La operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil se ha saldado con 76 detenidos, 687 kilos de cocaína, 2.500 kilos de hachís y 1,5 millones de euros intervenidos.