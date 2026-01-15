Dos detenidos por cinco robos en vehículos en miradores de la zona de Pollença

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 28 y 30 años, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de al menos cinco hurtos en el interior de vehículos en miradores de la zona de Pollença, en Mallorca.

Los agentes del puesto de Pollença iniciaron una investigación tras recibir varias denuncias por la sustracción de objetos en el interior de turismos estacionados en miradores y playas de la zona, ha informado el instituto armado.

Los ladrones aprovechaban la ausencia de los ocupantes de los vehículos para forzarlos y sustraer objetos del interior, entre ellos cámaras, teléfonos, bolsos, carteras y dinero. Este miércoles, un guardia civil fuera de servicio detectó la presencia de los sospechosos en el mirador de Es Colomer, por lo que solicitó el apoyo de una patrulla.

Los agentes identificaron a los dos hombres, los cuales acababan de sustraer 430 euros y 50 pesos argentinos del interior de un vehículo. Los dos detenidos, a los que se les imputa al menos cinco robos, pasaron a disposición judicial.