Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TerraferidaJefe gabinete ProhensDerrumbe mortal en ManacorIrene de GreciaDimisiones Son EspasesGuía de Sant Antoni
instagramlinkedin

Delincuencia

Dos detenidos por cinco robos en vehículos en miradores de la zona de Pollença

10/12/2024 Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla SOCIEDAD GUARDIA CIVIL

10/12/2024 Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil ante un coche patrulla SOCIEDAD GUARDIA CIVIL / GUARDIA CIVIL / Europa Press

EFE

Palma

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 28 y 30 años, ambos con antecedentes policiales, como presuntos autores de al menos cinco hurtos en el interior de vehículos en miradores de la zona de Pollença, en Mallorca.

Los agentes del puesto de Pollença iniciaron una investigación tras recibir varias denuncias por la sustracción de objetos en el interior de turismos estacionados en miradores y playas de la zona, ha informado el instituto armado.

Los ladrones aprovechaban la ausencia de los ocupantes de los vehículos para forzarlos y sustraer objetos del interior, entre ellos cámaras, teléfonos, bolsos, carteras y dinero. Este miércoles, un guardia civil fuera de servicio detectó la presencia de los sospechosos en el mirador de Es Colomer, por lo que solicitó el apoyo de una patrulla.

Los agentes identificaron a los dos hombres, los cuales acababan de sustraer 430 euros y 50 pesos argentinos del interior de un vehículo. Los dos detenidos, a los que se les imputa al menos cinco robos, pasaron a disposición judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
  2. El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
  3. Muere un joven de 18 años en el derrumbe de una vivienda en Manacor
  4. La Aemet avisa: se esperan lluvias en Palma durante los tardeos de Sant Sebastià
  5. Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros
  6. El coche que impactó contra la familia mallorquina en Barcelona se salió de su carril
  7. Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”
  8. Familiares de los dos niños mallorquines fallecidos en un accidente de tráfico en Barcelona agradecen la labor de los sanitarios

La Policía Local de Palma interviene más de mil productos falsos a vendedores ambulantes

La Policía Local de Palma interviene más de mil productos falsos a vendedores ambulantes

Dos detenidos por cinco robos en vehículos en miradores de la zona de Pollença

Dos detenidos por cinco robos en vehículos en miradores de la zona de Pollença

Detenido por cometer seis robos en el mismo bar de Sineu

Detenido por cometer seis robos en el mismo bar de Sineu

Xisco Bonnín, jefe de Bombers de Mallorca: "Los vecinos creían que había habido una explosión"

Xisco Bonnín, jefe de Bombers de Mallorca: "Los vecinos creían que había habido una explosión"

Muere un joven de 18 años al derrumbarse el tejado de su casa mientras dormía en Manacor

Derrumbe mortal en Manacor: "El niño de 12 años estaba atrapado bajo un metro de escombros"

Derrumbe mortal en Manacor: "El niño de 12 años estaba atrapado bajo un metro de escombros"

Una litera ha protegido al hermano pequeño en el derrumbe de una vivienda en Manacor

Una litera ha protegido al hermano pequeño en el derrumbe de una vivienda en Manacor

Derrumbe mortal en Manacor: la Banda de Música despide a Miguel Ángel, saxofonista de 18 años

Derrumbe mortal en Manacor: la Banda de Música despide a Miguel Ángel, saxofonista de 18 años
Tracking Pixel Contents