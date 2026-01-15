Detenido por cometer seis robos en el mismo bar de Sineu

La Guardia Civil de Sineu ha detenido a un hombre de 33 años y con numerosos antecedentes como presunto autor de seis robos con fuerza en un conocido bar de la localidad, al que no se podrá acercar a menos de 500 metros por orden judicial.

La investigación, que ha contado con colaboración de la Policía Local, comenzó a raíz de las denuncias acompañadas de las imágenes de las cámaras de seguridad que presentó el propietario del bar, situado en el polideportivo de Sineu, ha informado el instituto armado.

El ladrón se cubría el rostro y que aprovechaba que el bar se encontraba cerrado para acceder, romper la valla posterior del recinto, fracturar una cristalera de grandes dimensiones y, una vez en el interior, sustraer el cambio de la caja registradora, bebidas y alimentos.

El ahora detenido, que reside en un piso ocupado en las proximidades del bar, aprovechaba la noche, cuando el local estaba cerrado, para cometer los robos.

De acuerdo con los investigadores, el valor de lo sustraído y los daños causados asciende a unos 4.000 euros.

Tras pasar a disposición judicial, el hombre quedó en libertad y se le dictó una orden de alejamiento de 500 metros del local.