Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Financiación autonómicaAccidente de tráficoFrancisco MatínPierce Brosnan y Helen Mirren en MallorcaIrene de GreciaRCD MallorcaSant Sebastià
instagramlinkedin

Emergencias

Derrumbe mortal en Manacor: "El niño de 13 años estaba atrapado bajo un metro de escombros"

Las vigas del tejado de la vivienda han cedido y el techo ha caído en la habitación donde dormían los dos menores

Un bombero ha resultado herido leve al producirse un nuevo derrumbe cuando estaban apuntalando el inmueble

El suceso ha ocurrido en una vivienda de la calle Sant Francesc, en Manacor

El suceso ha ocurrido en una vivienda de la calle Sant Francesc, en Manacor / Bombers de Mallorca

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Palma

El niño de 13 años que ha resultado herido en el derrumbe de su casa en Manacor, en el que ha fallecido su hermano de 18 años, "estaba atrapado bajo un metro de escombros", según ha explicado el director insular de Emergencias, Joan Fornàs. El menor ha sido rescatado por los bomberos y trasladado a Son Espases, en principio fuera de peligro. Un bombero ha resultado herido al producirse un segundo derrumbe cuando estaba apuntalando la vivienda. Técnicos municipales y Policía Nacional investigan ahora las causas del siniestro.

Escombros en la vivienda donde se ha producido el derrumbe.

Escombros en la vivienda donde se ha producido el derrumbe. / BOMBERS DE MALLORCA

Fornàs ha explicado que el derrumbe se ha producido en una vivienda unifamilar de planta baja y primer piso situada en la calle Sant Francesc de Manacor. "Han colapsado las vigas de encima del cuarto de los niños", ha detallado. "Los bomberos y la Policía Local han entrado enseguida y han empezado a desescombrar. Han sacado a la primera víctima [el joven de 18 años que ha muerto] y han oído a la segunda. Había un metro de escombros y estaba atrapado. Finalmente, han conseguido sacar al niño de 13 años", ha señalado.

Tres derrumbes

"Luego han entrado para apuntalar y se ha producido un segundo derrumbe. Un bombero ha resultado herido en las costillas y ha sido atendido allí mismo", ha añadido Fornás. Posteriormente se ha producido un tercer colapso de la estructura.

Noticias relacionadas y más

El director insular de Emergencias ha dicho que todavía no se ha aclarado el motivo del derrumbe. "Están los arquitectos del Ayuntamiento y los bomberos mirándolo", ha contado. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar la causas del colapso.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
  2. El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
  3. Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros
  4. El coche que impactó contra la familia mallorquina en Barcelona se salió de su carril
  5. Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”
  6. Familiares de los dos niños mallorquines fallecidos en un accidente de tráfico en Barcelona agradecen la labor de los sanitarios
  7. Imputan a la mano derecha de Prohens por enchufar a su primo como chófer de la presidenta
  8. El penalti que indignó al Mallorca ya tiene veredicto del CTA

Derrumbe mortal en Manacor: "El niño de 13 años estaba atrapado bajo un metro de escombros"

Derrumbe mortal en Manacor: "El niño de 13 años estaba atrapado bajo un metro de escombros"

Muere un joven de 18 años mientras dormía por el derrumbe del tejado de una vivienda en Manacor

Muere un joven de 18 años mientras dormía por el derrumbe del tejado de una vivienda en Manacor

El inspector Faustino Nogales alega que daba información sobre narcos a Aduanas y a la Guardia Civil

¿Reconoce estas joyas?

¿Reconoce estas joyas?

Un joven que pernoctaba en un garaje de Manacor confiesa que lo incendió: "He sido yo, le he pegado fuego. He cogido gasolina y quería quemarlo todo"

Un joven que pernoctaba en un garaje de Manacor confiesa que lo incendió: "He sido yo, le he pegado fuego. He cogido gasolina y quería quemarlo todo"

La mujer del acusado de matar a un ladrón en su casa de Inca: "Mi marido no iba armado. Un señor le atacó y hubo un forcejeo"

La mujer del acusado de matar a un ladrón en su casa de Inca: "Mi marido no iba armado. Un señor le atacó y hubo un forcejeo"

Un incendio destruye un apartamento en un edificio del Port d'Alcúdia

Cuatro ladrones detenidos por una oleada de robos en coches de alquiler en el aparcamiento de sa Calobra

Cuatro ladrones detenidos por una oleada de robos en coches de alquiler en el aparcamiento de sa Calobra
Tracking Pixel Contents