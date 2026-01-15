Derrumbe mortal en Manacor: "El niño de 13 años estaba atrapado bajo un metro de escombros"

El niño de 13 años que ha resultado herido en el derrumbe de su casa en Manacor, en el que ha fallecido su hermano de 18 años, "estaba atrapado bajo un metro de escombros", según ha explicado el director insular de Emergencias, Joan Fornàs. El menor ha sido rescatado por los bomberos y trasladado a Son Espases, en principio fuera de peligro. Un bombero ha resultado herido al producirse un segundo derrumbe cuando estaba apuntalando la vivienda. Técnicos municipales y Policía Nacional investigan ahora las causas del siniestro.

Escombros en la vivienda donde se ha producido el derrumbe. / BOMBERS DE MALLORCA

Fornàs ha explicado que el derrumbe se ha producido en una vivienda unifamilar de planta baja y primer piso situada en la calle Sant Francesc de Manacor. "Han colapsado las vigas de encima del cuarto de los niños", ha detallado. "Los bomberos y la Policía Local han entrado enseguida y han empezado a desescombrar. Han sacado a la primera víctima [el joven de 18 años que ha muerto] y han oído a la segunda. Había un metro de escombros y estaba atrapado. Finalmente, han conseguido sacar al niño de 13 años", ha señalado.

Tres derrumbes

"Luego han entrado para apuntalar y se ha producido un segundo derrumbe. Un bombero ha resultado herido en las costillas y ha sido atendido allí mismo", ha añadido Fornás. Posteriormente se ha producido un tercer colapso de la estructura.

El director insular de Emergencias ha dicho que todavía no se ha aclarado el motivo del derrumbe. "Están los arquitectos del Ayuntamiento y los bomberos mirándolo", ha contado. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar la causas del colapso.