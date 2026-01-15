Derrumbe mortal en Manacor: Miguel Ángel Florez, un joven colombiano apasionado por la música y plenamente integrado en el municipio

Una inmensa pasión por la música había hecho que Miguel Ángel Flórez, el joven colombiano fallecido la madrugada de este jueves al desplomarse su casa, se integrara por completo en la vida de Manacor. Hasta el punto de formar parte de la banda municipal. El desplome de su casa ha interrumpido abruptamente su participación en las fiestas de Sant Antoni tocando el saxofón.

Miguel Ángel Flórez había llegado a Mallorca en 2021, junto con sus padres y su hermano pequeño, procedentes de la ciudad colombiana de Cali. En apenas cuatro años se había hecho querer y se había integrado plenamente en la vida del municipio. Su destreza a la hora de tocar los diversos instrumentos no había pasado inadvertido. El saxofón, el piano o la batería. Cualquiera de ellos los tocaba con idéntica pasión y hacía gala de su virtuosismo.

Sus compañeros de instituto Adrián Pérez y Anass el-Fakrourri se habían convertido en sus amigos inseparables. "Tenía un talento nato para la música"", señalan apesadumbrados ante los restos derruidos de lo que había sido la casa de Miguel Ángel Flórez. El joven también destacaba en los deportes. "Le gustaba mucho el basket y el gimnasio. Estaba muy fuerte", recuerdan sus compañeros.

Además de su talento, sus mejores amigos del instituto resaltan la calidad humana de Miguel Ángel. "Era una persona muy amable, un chico muy gracioso. Si tenías algún problema, siempre estaba para ti. Le gustaba mucho su religión (católica) se iba a misa con su familia", resaltan. "En el 'insti' hablábamos de la vida y de lo que quería ser de mayor y siempre salía lo que le gustaba la música", señalan.

Estos dos amigos más íntimos de Miguel Ángel Flórez se han quedado conmocionados al enterarse de su muerte. "Cuando me han dicho que se había muerto, me he quedado flipando", indica Anass. "Yo me estaba haciendo las mechas en el pelo y me lo ha dicho la peluquera. No sabía nada. Me ha dicho que era un chico colombiano, que había muerto en un derrumbe. Le pregunté por el nombre y me lo dijo y le enseñé una foto suya de Instagram y me dijo que era él. Me he quedado estupefacto", apunta Adrián.

Adrián había comido muchas veces en la casa de Miguel Ángel Flórez y él en la suya. Ambas familias se conocían. Por este motivo la noticia de su fallecimiento ha tenido un efecto devastador. A continuación ha llamado a Anass y ambos se han dirigido a la casa precintada donde había fallecido su amigo. Los dos han acudido luego al minuto de silencio efectuado en el Ayuntamiento de Manacor.

Homenaje póstumo

La trágica muerte de Miguel Ángel Flórez ha acarreado un dilema en la antesala de la celebración de la fiesta de Sant Antoni en el Ayuntamiento de Manacor. De hecho estaba previsto que el joven colombiano tocara el saxofón con la banda municipal. Ya había tocado en el primer baile de Sant Antoni. Por este motivo conciliar el duelo por su muerte con la celebración de la fiesta planteaba sentimientos enfrentados.

Finalmente, el Consistorio ha adoptado una decisión salomónica para aunar todos los sentimientos que habían surgido tras la muerte de madrugada del joven músico y vecino del pueblo. El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, ha resaltado que la celebración de Sant Antoni se convertirá también en un sentido homenaje póstumo a Miguel Ángel Flórez. No obstante al tratarse de un miembro de la banda municipal se ha pretendido dar más visibilidad a algunos instrumentos sobre otros. Tal es el caso de los tambores. En este sentido, al repicarlos se pretende resaltar el duelo por su trágico fallecimiento.