Derrumbe mortal en Manacor: la Banda de Música despide a Miguel Ángel, saxofonista de 18 años

La Banda de Música de Manacor ha expresado públicamente su profundo desconsuelo tras el fallecimiento de Miguel Ángel Florez, uno de sus miembros, de tan solo 18 años, que ha perdido la vida la pasada madrugada al derrumbarse el tejado de su vivienda sobre la habitación en la que dormía.

A través de una publicación en redes sociales, la entidad musical ha lamentado la pérdida de su compañero saxofonista: “La Banda de Música de Manacor torna estar de dol per la trista notícia de què el nostre company saxofonista Miguel Ángel Florez ens ha deixat. Sempre hi seràs present, vola amunt!”. En el mismo mensaje, la banda ha trasladado su más sentido pésame a la familia y amigos del joven y ha concluido con una frase cargada de emoción: “Així com poguem… continuarem FENT BANDA!”.

La tragedia se produjo en torno a las cinco de la madrugada de este jueves, en una vivienda de la calle Sant Francesc de Manacor. Por causas que aún se desconocen, el tejado de una casa de dos plantas se desplomó sobre el dormitorio donde dormían dos hermanos. Miguel Ángel, el mayor, falleció en el acto al quedar sepultado por los escombros. Su hermano, de 13 años, que se encontraba con él en la misma habitación, resultó herido y fue trasladado al hospital, donde permanece ingresado fuera de peligro.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron dotaciones de Bombers de Mallorca del parque de Manacor, que lograron rescatar a ambos jóvenes de entre los escombros. El menor había quedado atrapado bajo aproximadamente un metro de materiales derrumbados. Los padres, que dormían en otra estancia de la vivienda, resultaron ilesos.

Investigación en marcha y duelo oficial

Agentes de la Policía Nacional han abierto una investigación para esclarecer las causas del derrumbe. Será necesario completar buena parte del desescombro para que la Policía Científica pueda analizar en detalle el estado de las vigas y otros elementos estructurales del inmueble.

El Ajuntament de Manacor ha decretado un minuto de silencio para este mediodía y las banderas del consistorio ondean a media asta en señal de duelo por esta trágica pérdida que ha conmocionado al municipio y, especialmente, a la comunidad musical de la ciudad.